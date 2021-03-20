Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 20 марта 2021: Полный курс вакцинации от COVID-19 на Кубани прошли более 116 тысяч жителей

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 20 марта 2021.

В Краснодарском крае число новых случаев коронавирусной инфекции продолжает идти на спад. По последним данным, в регионе 124 зараженных. Среди них: шесть детей до 18 лет. Всего же с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания ковидом превысило 40,9 тысяч человек. Однако в крае сохраняются все санитарно-эпидемиологические требования – масочный режим, социальная дистанция, дезинфекция.

- Сейчас 73 пациента находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, один - на ЭКМО, – отметили в минздраве региона. – Всего с начала пандемии 2183 человек в крае скончались от коронавируса. В регионе показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения увеличился до 721,9.

Полный курс вакцинации от коронавируса на Кубани прошли более 116 тысяч жителей. Совсем скоро в регион поступят еще 200 тысяч доз вакцины.

– Я всех призываю, чтобы к лету быть защищенными и спокойно отдыхать, надо сейчас пройти вакцинацию, выдержать 20 дней после второй прививки на формирование иммунитета и спокойно жить, – сообщила на заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Татьяна Гречаная.

Она уточнила, что сама уже сделала прививку, но все равно не отказывается от ношения СИЗ. Татьяна Гречаная посоветовала людям, которые не прошли вакцинацию носить маску с фильтром.

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