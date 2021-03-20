Не стена, а груда кирпичей: последствия ДТП с троллейбусом, который врезался в здание в Краснодаре

На фото здание до аварии (слева) и после того, как в стену врезался троллейбус. Фото: instagram.com/gk_news2.0

Авария, которая произошла утром 20 марта в центре Краснодара, стала главной темой обсуждения горожан.

Напомним, на пересечении улиц Мира и Суворова на красный свет промчалась Lada Largus. Водитель рассчитывал проскочить перед носом троллейбуса, но ошибся. В итоге, легковушка врезалась в бок "рогатику", да с такой силой, что Lada отбросило в сторону, а троллейбус врезался в стену двухэтажного офисного здания на улице Мира.

Троллейбус счесал стену, проехав пару метров после удара. Фото: instagram.com/gk_news2.0

Очевидцы говорят, что все произошло в считанные секунды. Водители троллейбуса и легковушки, похоже, даже не поняли, что случилось. Но последствия аварии поражают своими масштабами.

Основной удар пришелся на окно. Фото: instagram.com/gk_news2.0

Основной удар троллейбуса пришелся на окно здания - оно оказалось выбито. Но вместе с рамой рухнула и часть кирпичной стены. На фотографиях видна огромная пробоина.

Пробоина в стене поражает своими масштабами. Фото: instagram.com/gk_news2.0

Все помещение офиса, в котором, к счастью, в выходной день никого не было, усыпано кирпичами. Рабочая мебель покрыта толстым слоем пыли.

Основной удар пришелся на окно. Фото: instagram.com/gk_news2.0

По словам охранника организации, людей к зданию не подпускают - опасно. Поврежденная стена может рушиться дальше. Сейчас ожидается приезд на место ЧП экспертов, которые оценят обстановку и решат, что делать дальше.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Уже ясно, что сотрудникам придется искать временно другой офис, так как в этом здании необходим ремонт, причем капитальный. На восстановление может уйти несколько месяцев. Да и денег на это потребуется немало.

Так здание выглядело до ДТП. Фото: instagram.com/gk_news2.0

- Если здание было застраховано, то в данном случае все покроется и никаких проблем быть не должно. Впоследствии страховая компания может вернуть свои деньги, отсудив их у виновника ДТП, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» юрист Денис Васильев. - В случае, если страховки не было, то собственнику здания ущерб будет возмещать напрямую виновник аварии. Кстати, его же могут заставить заплатить и за повреждения троллейбуса. Машина, скорее всего, на линию после ДТП не выйдет.

Предварительно, виновник аварии - водитель Lada Largus, который проехал на красный свет и врезался в троллейбус. Фото: instagram.com/gk_news2.0

Напомним, ранее сообщалось, что в аварии также пострадали люди. Двое пассажиров общественного транспорта получили травмы. Они сейчас находятся в больнице.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В Краснодаре троллейбус врезался в здание: есть пострадавшие

Удар был такой силы, что «рогатика» отбросило в стену углового здания. Как говорят очевидцы, оно не обрушилось, однако повреждения все же есть (читайте далее)

КСТАТИ

Причины ДТП, после которого троллейбус врезался в здание в Краснодаре

Правоохранители пока не спешат с выводами после ДТП, которое случилось утром 20 марта в центре Краснодара (читайте далее)

Видео ДТП, после которого троллейбус врезался в здание в Краснодаре

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