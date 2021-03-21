Хотел удивить детей, проехав по реке вброд: погибшая при падении УАЗа семья несколько месяцев копила на поездку

Последняя совместная фотография семьи была сделана во время прошлого отдыха. В живых осталась только девочка.

Маленькая станица Шапсугская, что находится в Абинском районе Краснодарского края, манит туристов как мед. Практически в одном месте собраны десятки достопримечательностей: большой дольмен, гора, на вершине которой располагается смотровая башня, а рядом водопад. Есть лесок, полный грибов, и серебряный источник.

Приехать сюда семья Мишиных (имена здесь и далее изменены - Авт.) из станицы Полтавской Красноармейского района мечтала давно. На отдых они стали копить еще с прошлого года. Поездку задумали не в самый разгар лета, когда среди туристов не протолкнуться, а в несезон.

Само путешествие запланировали на выходные. Ехать недалеко - около полутора часов в дороге. Предупреждения синоптиков о непогоде и возможном подъеме уровня воды в реках Мишины не восприняли всерьез. Думали - распогодится. Потому ранним утром 20 марта глава семейства заправил свой УАЗ, сложил вещи и вместе с красавицей-женой, двумя детьми и своей матерью отправился в путь.

Машина получила сильные повреждения.

Гуляла семья под проливным дождем, который практически не стихал. Побродив по здешнему лесу несколько часов, Мишины решили вернуться домой. Выехали они из станицы после обеда. Проехав по гравийной дороге, глава семейства Сергей, по всей видимости, решили удивить детвору и пересечь реку Адегой вброд.

- В засушливый период это обычный ручеек. А весной - бурная горная речка. Тают снега да еще ливень добавил свое, - говорит житель станицы Шапсугской Алексей Коротков.

Шутить с бушующим потоком никто из местных не рискует. Укротить стихию попытался Сергей, но тщетно...

УАЗ неожиданно попал в яму, из-за чего стал переворачиваться. 61-летняя бабушка, сидевшая ближе к двери, сумела выскочить из машины. В последнюю секунду схватила она и свою 17-летнюю внучку, которая ехала рядом. Остальных членов семьи в считанные секунды поглотила разозлившаяся река.

Поток был такой сильный, что людей из салона вытолкнуло.

- 35-летняя женщина и ее 45-летний супруг в результате происшествия погибли, - рассказали в краевом Следкоме. - Их тела были найдены спасателями сразу после случившегося.

А вот на поиски их 10-летнего сына ушло несколько часов. Сильное течение унесло ребенка вниз. Обнаружили его тело в 400 метрах от места трагедии.

Тело 10-летнего мальчика нашли в 400 метрах от места падения машины.

- Спасенные бабушка и девочка доставлены в больницу. У них сильный шок, с ребенком будут работать психологи. Также у них переохлаждение, есть ушибы - сейчас обе пострадавшие под наблюдением врачей, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в больнице.

Как сообщили в прокуратуре Кубани, семья на учетах как неблагополучная не состоит. Да и по месту жительства характеризуется положительно.

Пара должна была отметить летом 18-ю совместную годовщину.

Все, кто знал Мишиных, пока не верят в произошедшее.

- Мы общались с ними пару недель назад. Станица у нас маленькая, все друг другу родственники, - говорит знакомая семьи Ирина Х. - Эта пара - одна из тех, что обычно в пример другим ставится. Не пьют, работают честно. В этом году в июле должны были отмечать свою 18-ю годовщину со дня свадьбы.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Следователи и прокуратура начали проверку после трагедии

- Организована проверка. Проводится осмотр места происшествия. Выясняются все обстоятельства произошедшего, - говорят в СУ СК по Краснодарскому краю.

К разбирательствам подключилась и прокуратура.

- Ход и расследование трагического случая находится на контроле, - уточняют в прокуратуре Краснодарского края.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

УАЗ с семьей из пяти человек рухнул с переправы в реку в Краснодарском крае

Трое людей погибли, в их числе и 10-летний ребенок. На месте работают экстренные службы региона (читайте далее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Тело 10-летнего мальчика, чья семья перевернулась на УАЗе в реку в Абинском районе, найдено

Его обнаружили в 400 метрах от места падения машины (читайте далее)

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