Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 21 марта 2021: число заболевших падает, но пока победу над вирусом объявлять рано

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН.

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 21 марта 2021.

Эпидобстановка в регионе стабилизируется с каждым днем. Но все ежесуточный прирост все еще высок - положительные тест на ковид получили 125 человек. Кроме того, фиксируются и смерти. Жертвами опасной инфекции за сутки стали еще 12 пациентов. Потому отменить все действующие ограничения из-за COVID власти не могут.

А уж сказать, что будет в июне, - тем более. Санитарные врачи пока не берутся давать прогноз на лето из-за неустойчивой ситуации по заболеваемости.

- Мы помним, как было в прошлом году, - говорит замгалвы Роспотребнадзора Кубани Татьяна Гречаная. - Как раз в марте начал развиваться ковид и мы надеялись, что летом он сам собой разрешится. Этого не произошло.

Кстати, ранее сообщалось о самых зараженных районах Краснодарского края.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 21 марта 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 30 новых случаев заболевания.

Коронавирус в Анапе 21 марта 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили пять человек.

Коронавирус в Сочи 21 марта 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 18 жителей.

Коронавирус в Геленджике 21 марта 2021

В Геленджике за последние сутки четыре инфицированных.

Коронавирус в Туапсе 21 марта 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлен один заболевший.

Коронавирус в Ейске 21 марта 2021

В Ейском районе коронавирус подтвердился у пяти человек.

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