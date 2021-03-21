Подробности ДТП у супермаркета в Краснодаре 21 марта 2021: виновник аварии был без сознания в момент столкновения с пятью авто

Фото: КП - Кубань

Стали известны подробности ДТП у супермаркета в Краснодаре 21 марта 2021. Жуткая авария случилась в районе четырех часов дня в воскресенье.

- 35-летний краснодарец на «Фольцвагене» двигался по проспекту Чекистов и допустил выезд на парковку супермаркета, где столкнулся с пятью автомобилями, - рассказал сайту «КП» - Кубань» официальный представитель УМВД Краснодара Артём Коноваленко.

Фото: КП - Кубань

Машины получили существенные повреждения. Также в результате аварии пострадал сам виновник ДТП. По предварительной информации, у него сломана рука.

- Он пояснил, что не помнит, по какой причине потерял управление. Возможно, в момент аварии он потерял сознание. Также в результате ДТП пострадала двухлетняя девочка, которая находилась в «Мердеседе». У нее ушиб головы. Предварительно, ей в лицо отлетел осколок от разбившегося стекла, – добавил Коноваленко.

По информации «КП» - Кубань», в салоне немецкого автомобиля находилась мама с двумя детьми. Пока муж был в магазине, в машину на высокой скорости влетел лихач на «Фольцвагене». Сейчас виновник аварии и девочка находятся в больнице. Им оказывается вся необходимая помощь. По факту ДТП правоохранители проводят проверку.

- На месте аварии задействовано 9 человек личного состава и 2 единицы техники МЧС России, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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