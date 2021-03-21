ДТП у супермаркета в Краснодаре 21 марта 2021: от смерти ребенка спасла «Хонда Фит»

Фото: КП - Кубань

Жесткое ДТП у супермаркета в Краснодаре 21 марта 2021 чудом не обернулось трагедией. Ужасная авария произошла сегодня в районе четырех часов дня в Юбилейном микрорайоне города. 35-летний местный житель на «Фольцвагене» на высокой скорости протаранил сразу пять авто.

- Он пояснил, что не помнит, по какой причине потерял управление. Возможно, в момент аварии потерял сознание, – сказал «КП» - Кубань» официальный представитель УМВД Краснодара Артём Коноваленко.

Фото: КП - Кубань

В результате аварии пострадал виновник ДТП. По данным «КП» – Кубань», у него сломана рука. Также телесные повреждения получила двухлетняя пассажирка «Мерседеса». Она и виновник аварии доставлены в больницу.

- У нее порез головы. Предварительно, ей в лицо отлетел осколок от разбившегося стекла. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, – добавил Коноваленко.

По данным «КП» - Кубань», в салоне «Мерседеса» была мама с двумя детьми. Пока муж отошел в магазин, в машину на высокой скорости влетел лихач на «Фольцвагене».

Фото: КП - Кубань

- От трагедии семью спас «Хонда Фит». Именно он принял основной удар «Фольцвагена». Если бы его не было, удар пришелся в заднюю дверь «Мерседеса», где сидел маленький мальчик. Но благодаря японской машине удар прошел по касательной, – говорят очевидцы.

По словам свидетелей, в момент аварии ребенок играл телефон. В момент ДТП он вылетел у мальчика из рук. На место аварии сразу выехали спасатели.

- На месте аварии задействовано 9 человек личного состава и 2 единицы техники МЧС России, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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Подробности ДТП у супермаркета в Краснодаре 21 марта 2021: виновник аварии был без сознания в момент столкновения с пятью авто

Сейчас он и двухлетняя пассажирка «Мерседеса» находятся в больнице (читайте далее).