"Было дико страшно": В Сочи сноубордистка провалилась на 2,5 метра под снег

Ольга отделалась легким испугом. Фото: instagram.com/olga_flambee

В Сочи сноубордистка каталась на одном из горнолыжных курортов. Недалеко от трассы, девушка выезжала из леса и внезапно глубоко провалилась под снег. Ей повезло, что сугробы не накрыли с головой. О случившейся ситуации, произошедшей впервые за восемь лет опыта, туристка рассказала в соцсетях.

- Было дико страшно, снег падал, и, казалось, засыпает полностью. Кричала, но как выяснилось потом, этого не было слышно, - написала на своей страничке в Instagram Ольга.

Сноубордистка оставила карту местности, где все случилось, чтобы предостеречь других. Фото: instagram.com/olga_flambee

Сноубордистка отстегнула снаряжение и пыталась выбраться сама, но не помогло - в сугроб затягивало ещё сильнее. Чем больше она двигалась, тем глубже уходила под снег. Ольге дико повезло, что она каталась не одна. Девушку быстро нашли и вытащили. Она отделалась лишь легким испугом.

- Рядом были друзья, они мне кинули щуп, с помощью которого стало ясно, что падать некуда, я нащупала дно. Ребята быстро провели спасательное откапывание, удалось выбраться просто с промокшими насквозь ногами, - добавила Ольга.

Девушка посоветовала не выезжать с трасс в одиночку, а также всегда ехать в поле видимости друг друга и брать с собой веревку. Фото: instagram.com/olga_flambee

Также девушка посоветовала никогда не съезжать с трассы в одиночку и всегда брать с собой веревку и рюкзак.

Такая ситуация в Сочи случается не впервые. Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Сочи спасли сноубордиста, утонувшего в снегу. Мужчину нашли по перчатке.

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