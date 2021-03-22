Стало известно, какое место занял Краснодарский край в рейтинге по экологии

Рейтинг составлен по итогам зимы
Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ
Аналитики Национального экологического рейтинга опубликовали свежие данные об обстановке в регионах Российской Федерации по итогам прошедшей зимы.
Они исследовали экологию по нескольким критериям: природоохранный, промышленный, социально-экологический и сводный.
Из 85-ти субъектов федерации Краснодарский край занял 31-ое место в национальном рейтинге. То есть - между лидерами и аутсайдерами.
- Прошедшая зима запомнилась экологам множеством сообщений об аварийных ситуациях на различных объектах, превышениями норм загрязнения воздуха и водоемов, и взысканием ущерба с нарушителей Росприроднадзором, - прокомментировал Андрей Нагибин, Председатель Правления «Зеленого патруля», заместитель председателя Общественного совета Росприроднадзора РФ. - Значит ли это, что экологическая ситуация в стране ухудшилась? Нет. Это яркие показатели того, что Росприроднадзор взялся за нарушителей законодательства основательно и стал работать более открыто, публично, решительно, я бы даже сказал. Практически ежедневно поступали сообщения из разных уголков страны о взыскании многомиллионных штрафов с предприятий и хозяйствующих субъектов.
К слову, в лидерах рейтинга по экологии:
1. Тамбовская область;
2. Белгородская область;
3. Республика Алтай;
4. Курская область;
5. Алтайский край;
6. г. Москва;
7. Чувашская Республика;
8. Калужская область;
9. г. Санкт-Петербург;
10. Чукотский АО.
Ниже всех в рейтинге:
76. г. Севастополь;
77. Приморский край;
78. Московская область;
79. Республика Саха (Якутия);
80. Свердловская область;
81. Забайкальский край;
82. Челябинская область;
83. Красноярский край;
84. Омская область;
85. Иркутская область.
Интересно, что по итогам лета и осени прошлого года аналитики отдавали Кубани 27-ю позицию в экорейтинге.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В краснодарском снеге можно найти цинк, медь и железо
Корреспонденты «КП» сдали выпавшие осадки в лабораторию на анализ (подробнее)
А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ
Ущерб от загрязнения реки в Туапсе оценили в 1 млн рублей
Возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц ЖКХ (подробнее)