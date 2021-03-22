Стало известно, какое место занял Краснодарский край в рейтинге по экологии

Рейтинг составлен по итогам зимы Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

Аналитики Национального экологического рейтинга опубликовали свежие данные об обстановке в регионах Российской Федерации по итогам прошедшей зимы.

Они исследовали экологию по нескольким критериям: природоохранный, промышленный, социально-экологический и сводный.

Из 85-ти субъектов федерации Краснодарский край занял 31-ое место в национальном рейтинге. То есть - между лидерами и аутсайдерами.

- Прошедшая зима запомнилась экологам множеством сообщений об аварийных ситуациях на различных объектах, превышениями норм загрязнения воздуха и водоемов, и взысканием ущерба с нарушителей Росприроднадзором, - прокомментировал Андрей Нагибин, Председатель Правления «Зеленого патруля», заместитель председателя Общественного совета Росприроднадзора РФ. - Значит ли это, что экологическая ситуация в стране ухудшилась? Нет. Это яркие показатели того, что Росприроднадзор взялся за нарушителей законодательства основательно и стал работать более открыто, публично, решительно, я бы даже сказал. Практически ежедневно поступали сообщения из разных уголков страны о взыскании многомиллионных штрафов с предприятий и хозяйствующих субъектов.

К слову, в лидерах рейтинга по экологии:

1. Тамбовская область;

2. Белгородская область;

3. Республика Алтай;

4. Курская область;

5. Алтайский край;

6. г. Москва;

7. Чувашская Республика;

8. Калужская область;

9. г. Санкт-Петербург;

10. Чукотский АО.

Ниже всех в рейтинге:

76. г. Севастополь;

77. Приморский край;

78. Московская область;

79. Республика Саха (Якутия);

80. Свердловская область;

81. Забайкальский край;

82. Челябинская область;

83. Красноярский край;

84. Омская область;

85. Иркутская область.

Интересно, что по итогам лета и осени прошлого года аналитики отдавали Кубани 27-ю позицию в экорейтинге.

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