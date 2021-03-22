Нигде не светится: Что стало с бывшим мэром Анапы Татьяной Евсиковой

Татьяна Евсикова. Фото: anapa-official.ru

Пост мэра детского курорта Татьяна Евсикова покинула почти 10 лет назад, однако местные жители до сих пор вспоминают ее имя. Анапой она руководила с 2009 по 2012 годы. Пока чиновница была у руля, заработанные в летний сезон средства, как говорили в мэрии, шли на развитие инфраструктуры курорта и на социальные нужды анапчан. Отдельное внимание Татьяна Евсикова уделяла капремонту и лично следила, как идут работы. Держала на контроле и то, как развиваются анапские поселки.

Но местные говорят, главная беда, которая была при тогдашнем мэре, - повсеместно разрастающаяся точечная застройка. В курортной зоне или нет скупались частные земельные участки, маленькие одноэтажные дома шли под снос. Вместо них строились многоэтажные бетонные коробки, где забота о жильцах была минимальной. Ни парковок, ни детсадов. Даже песчаные дюны шли в разработку.

И нынешние власти сейчас все это активно устраняют.

Чиновница у руля была три года.

Свой пост Татьяна Евсикова покинула осенью 2012 года. Официальная версия – болезнь, неофициальная — чиновница опасалась за свою свободу из-за коррупционных скандалов. Самый громкий из них - расследование передачи участка курорта в зоне Черного моря под «дачу Сердюкова» в районе Утриша.

Напомним, 2 августа 2009 года тогда еще министр обороны Анатолий Сердюков направил главе Анапы Татьяне Евсиковой (которая вскоре после скандала так же покинула свою должность), письмо. В нем он просил рассмотреть вопрос о передаче в собственность военного ведомства летнего домика, сторожки и гаража в поселке Большой Утриш. В документе речь шла о бывшей базе отдыха «Динамо» на берегу Черного моря (общая площадь 93 сотки).

Когда вопрос был вынесен на голосование, военное ведомство объясняло местным депутатам (а именно от них зависел исход дела), что планирует провести частичное перебазирование Черноморского флота из Крыма в Краснодарский край. А просимый участок земли нужен для строительства радиолокационной станции. В итоге власти безвозмездно передали землю в собственность Минобороны. Позже это ляжет в основу уголовного дела. Военные прокуроры установят, что вся эта процедура с землей от начала до конца являлась незаконной.

Без проведения каких-либо работ по размещению планировавшихся военных объектов этот участок выведен из состава силового министерства и продан по заниженной более чем на 56 миллионов цене одной из коммерческих компаний. Об это сообщала Главная военная прокуратура в 2013 году.

Хотя имя бывшего мэра Анапы в этих разбирательствах так и не фигурировало. После объявления о своей отставке Татьяна Евсикова буквально испарилась. Сейчас же она живет в США. Как говорят знающие ее люди, экс-чиновница прописалась в доме своей дочери Надежды, которая работает в штате Флорида. 21 марта Татьяна Евсикова отметила свое 58-летие. Празднование прошло скромно и без пафоса, о себе бывший руководитель Анапы старается не говорить, в соцсети информацию не выкладывает.

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