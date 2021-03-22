Жуткая авария в Геленджике: машину такси порвало на две части

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Жуткая авария случилась накануне на улице Луначарского в Геленджике. В районе семи часов вечера водитель такси на «Лада Гранта» не уступил дорогу «Тойота Камри».

Японский седан на высокой скорости протаранил отечественный автомобиль. Удар был такой сил, что у машины такси отвалилась задняя часть. После столкновения багажник «Лады Гранта» улетел в стену ближайшего дома.

За рулем японского седана находился 23-летний житель Москвы. Он не пострадал. Но получил порцию критики в социальных сетях. Очевидцы убеждены, что «Тойота Камри» двигалась с превышением скорости.

- Так он валил больше сотки! Ну и водителя такси есть проблемы с глазомером. Повезло, что только зад оторвало. Ушел бы чуть в сторону – и трагедии было бы не избежать, – пишет местный житель Александр.

Пользователи социальных сетей убеждены, что в данной ситуации виноваты оба участника аварии.

- Ну это нарушение серьезное у обоих. Вы все спрашиваете, как парень на «Лада Гранта» не заметил «Тойоту Камри». Ну а вы на глаз сможете определить скорость, если она летит большее сотки? – возмущается местный житель Владислав.

Виновник аварии – а им признан водитель отечественного авто, который нарушил правила выезда на перекресток – сейчас находится в больнице. Это 41-летний местный житель. После удара его машину отбросило на дорожное ограждение.