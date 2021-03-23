Чтобы летом отдохнуть - вакцину бы сейчас кольнуть

Прививку сделал и проблем нет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Кубани открылись кафе и рестораны в торговых центрах. Но не фудкорты - они пока еще под запретом. Разрешено работать тем заведениям, у которых свой зал обслуживания.

- В сравнении с фудкортами такие рестораны и кафе намного безопаснее за счет меньшего количества посадочных мест и систематической санобработки, - отметили в администрации Краснодарского края.

108 кафе и ресторанов в крае без отдельного уличного входа, это чуть более 1% от общего числа предприятий общепита. Они все открылись. Более 550 человек снова вышли на работу.

Снова начинается диспансеризация и профосмотры. Увеличена и заполняемость театров, кинозалов, клубов, дельфинариев и стадионов с 30 до 50%.

Постепенно закрывают ковидные госпитали. На днях городская больница Горячего Ключа перешла к привычному режиму работы. Но сначала тут провели дезобработку помещений, оборудования и вентиляции. Больница больше не принимает пациентов с коронавирусом, теперь их везут в Краснодар.

- Ситуация по коронавирусу в крае характеризуется стабилизацией темпов прироста, - сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Гречаная. - Не можем назвать ее негативной, заболеваемость снижается, если сравнивать с январем. Сегодня цифры в пределах 123-126 случаев в сутки колеблются, но по-прежнему значительны. Из положительных моментов - темп прироста в сутки ушел в 0,3, и таких дней больше, показатель распространения - в пределах 1-0,9. Остальные инфекционные заболевания - грипп, ОРВИ, внебольничные пневмонии имеют устойчивую тенденцию к благополучному течению процесса.

Гриппа в крае по-прежнему нет, ОРВИ жители региона болеют в разы меньше. Сейчас перед врачами стоит срок в две недели - чтобы следить за динамикой эпидситуации. И если цифры не будут расти, а начнут еще и падать, можно будет говорить уже о других послаблениях.

В крае отдыхать безопасно

- Мы проанализировали заболеваемость после зимнего курортного сезона. Посмотрели все цифры по курортным городам. В основном это был Сочи. Из общего числа зарегистрированных на побережье случаев менее 1% составили люди из других субъектов, - объяснила Татьяна Гречаная. - Можно сказать, что в нашем крае созданы условия для безопасного отдыха всех жителей других субъектов и края.

В гостиницах и санаториях соблюдают масочный режим, здесь повсюду антисептики, которыми могут воспользоваться туристы. А еще каждый день проводят дезинфекцию. В горах Сочи развернуты пункты, где можно сделать анализ на коронавирус.

- Я всех призываю: чтобы к лету быть защищенными и спокойно отдыхать, надо сейчас пройти вакцинацию, выдержать 20 дней после второй прививки на формирование иммунитета и спокойно жить, - обращается к жителям региона Татьяна Гречаная. - Ведь чтобы было снижение заболеваемости, основной мерой остается вакцинация. Ну и не стоит забывать носить маску даже тем, кто уже привит. Я хожу в ней. Я привита, у меня есть иммунитет, однако как эпидемиолог понимаю, что могу заразиться ковидом, но не заболею тяжело и не умру. Поэтому люди, которые не прошли вакцинацию, носите маску, желательно с фильтром.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где сделать прививку от коронавируса в Краснодаре

Эпидемиологическая ситуация в Краснодарском крае остается напряженной. Уже несколько дней на Кубани фиксируется более 190 новых случаев заражения инфекцией. Около трети случае выявляется в краевом центре. Больше месяца в Краснодаре ежедневно регистрируется минимум 50 заражений (читайте далее)