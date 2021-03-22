Эколог объяснил, почему море в Геленджике стало «кровавым»

Фото: instagram.com/gelen_insta/

Около двух недель назад жители Новороссийска забили тревогу. На город обрушился сильнейший ураган, а море в бухте неожиданно стало кровавым. Порывы ветра на побережье достигали 45 м/с. Дуло так, что у квартир вылетали окна, а люди буквально летали по тротуарам. Специалисты объяснили, что море стало красным из-за шторма.

- Специалисты произвели отбор проб воды, – сказали «КП» – Кубань» в мэрии Новороссийска. – Было установлено наличие в воде большого количества фрагментов мелких макрофитов водорослей. Сильное волнение способствовало отделению части водорослей.

Из-за этого фрагменты макрофитов прибились к береговой линии. В естественных условиях они не обладает токсичными свойствами и не опасны для человека.

Спустя две недели кровавым уже стало море в Геленджике. Случилось это после шторма. Местные жители предположили, что в воду попали отходы. Они же изменили цвет моря.

- Мы буквально сегодня были на море, делали съемку. Вода в бухте была чистой. Не исключено, что на видео село Прасковеевка. Это нормально, что весной цветут водоросли. Из-за того, что в бухте дно песчаное, то водорослей просто нет. У нас все чисто. Но это нормальная практика для Геленджика. Тем более на днях был шторм. Неудивительно, что к берегу прибились водоросли, – сказали «КП» – Кубань» в мэрии Геленджика.

Член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко считает, что дело не только в водорослях.

- Конечно, это могут быть и они. Но надо брать пробы, изучать под микроскопом. У них очень сильное окрашивание. Если они там есть, их точно можно найти. Опять же, это локальные красные приливы. Красные приливы, которые я видел, они были на огромной площади акватории, а не на узкой полосе, как здесь. Они полосами идут по морю, сбиваются вместе, а не одной, как здесь, у берега. Что-то здесь не то. Нужно брать пробы, – заявил «КП» – Кубань» эколог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новороссийске море стало «кровавым» из-за шторма

Жители забили тревогу после публикации фото с коптера (читайте далее).

Эколог рассказал, с чем связана массовая гибель птиц на побережье Черного моря

Жители Анапы, Геленджика и Джубги делятся ужасными снимками с пляжей - на берегу десятки мертвых чаек (подробнее).