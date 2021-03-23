Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 23 марта 2021: заболеваемость падает, режим смягчается

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН.

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в Краснодарском крае на 23 марта 2021 года.

Как говорят в региональном оперативном штабе, эпидситуация в регионе оценивается как стабильная. За последние сутки на Кубани зарегистрировано 124 случая заражения COVID-19. При этом, если сравнивать показатели с январем 2021 года, то видна динамика - тогда тогда в течение одних суток положительных тестов на ковид было порядка 195.

С начала пандемии число случаев заболевания уже перевалило за 41 тысячу. Среди переболевших - 2799 детей.

Благодаря тому, что забалеваемость падает, режим повышенной готовности смгягчается. В частности, уже открылись кафе и рестораны в ТЦ, у которых есть отдельный зал для посетителей. Но фудкорты по-прежнему под запретом.

Кроме того, возобновилась диспансеризация в поликлиниках. В медучреждениях организуют предварительную запись, а также работу в вечернее время и выходные дни.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 23 марта 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зарегистрировано 34 новых случаев заражения.

Коронавирус в Анапе 23 марта 2021

В Анапе за последние сутки один инфицированный.

Коронавирус в Сочи 23 марта 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 13 жителей.

Коронавирус в Геленджике 23 марта 2021

В Геленджике положительный тест на коронавирус получили 10 человек.

Коронавирус в Туапсе 23 марта 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки не выявлено заболевших.

Коронавирус в Ейске 23 марта 2021

В Ейском районе коронавирус подтвердился у одного человека.

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