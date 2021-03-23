Фото: пресс-службы Сочинского национального парка

В Сочи в День весеннего равноденствия распустилась сакура. Курортный парк «Дендрарий» украсили первые цветы японской вишни. Первые ароматные «звезды» вспыхнули на виде - полущетинистой Плакучей — сакуре-хиган, которая также известная как сакура равноденная сорта Вечерние сумерки. Порадовала белоснежными бутонамии сакура Ланезза сорта Арияки.

Совсем скоро, в ближайшую неденю, Аллея сакур облачится в нежнейшее кружево бело-розового оттенка.

Фото: пресс-службы Сочинского национального парка

По словам ведущего научного сотрудника ФГБУ «Сочинский национальный парк» Галины Солтани,

в этом году сакуры зацвели в свой срок.

- Последние несколько лет сакуры опережали свой график цветения в среднем на неделю, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» Галина Солтани. - Но в конце этой зимы нас ждали заморозки и существенное понижение температуры, что заставило японскую вишню распуститься как раз на день весеннего равноденствия, с 21 на 22 марта.

В парке «Дендрарий» собрана коллекция из семи видов и 22 сортов сакур.

Сотни растений встречают весну яркими букетами. Одни растения зацвели в срок, а другие поторопились и порадовали цветами на месяц раньше положенного времени. Туристы с удовольствием фотографируются с нежной калиной, элегантным рододендроном и удивительной экзохордой. Из этих представителей экзотической флоры самый устойчивый – рододендрон, он способен выдержать понижение температуры до 18 градусов мороза. К счастью в Сочи температура воздуха до такой отметки никогда на опускается.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в горных лесах Сочи целые поляны первоцветов. Как рассказывают местные фенологи, цветы распустились раньше срока из-за аномально теплой погоды. На курорте температура воздуха 13 января достигла аномально высокой отметки 21,2 °С. Таким образом, был превышен рекорд 53-летней давности. Обычно в январе не отмечалось столь обильное цветение подснежников, цикламенов и морозников.

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