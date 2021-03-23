Как медик, уроженец Нижнего Новгорода, проводит экологические квесты в Краснодаре

. Фото: Архив "КП"

Он родился на Волге, но детство провел в Чехословакии. В Краснодаре учился в школе и мединституте, в Москве окончил ординатуру и аспирантуру. Продолжил семейное дело как офтальмолог. Входит в общественный совет «Помоги городу», член муниципального совета по дорожному хозяйству и транспорту.

Более всего известен как региональный координатор «Чистых игр» - командных соревнований по сбору и разделению мусора.

В программе «Все свои» активист Дмитрий Селин объяснит, как эковолонтеры влияют на общество и власть.

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997

Трансляция эфира: https://youtu.be/2OIRmMvZvbc