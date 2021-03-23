Сочинские таксисты бизнес-класса устроили забастовку: курорт на несколько дней лишился премиальных автомобилей

Фото: скриншот видео facebook.com/100004451044666/videos/1900778640080486

- Здесь собрался коллектив таксистов бизнес-класса, – говорит мужчина на видео. Из-за маски его лица практически не видно. Слышен только голос. Пока он зачитывает требования, при которых вернется к работе, другой мужчина держит зонт. На улице – проливной дождь. Все таксисты – как на подбор: в очках и черных костюмах. Кажется, что перед тобой бандиты, а не водители премиальных авто.

- Мы просим разобраться с минимальными тарифами из аэропорта. Это тысяча рублей и не менее 20 рублей за минуту в движении, – говорит мужчина из-под маски. – Также мы хотим включенный счетчик пробок.

Еще таксисты просят, чтобы скидки и промокоды, которые используют клиенты, оплачивали не водители, а пассажиры или агрегатор.

- Мы хотим, чтобы купленная смена действовала не только в Сочи и Адлере, но и на Красной Поляне и в Эстосадке, – требуют люди. – Сейчас наш класс находится между «комфортом» и «премиумом». Но почему минута поездки стоит десять рублей, а пробки никак не оплачиваются? Из-за этого мы не можем нормально обслуживать и содержать автомобили, соблюдать простейшие правила личной гигиены и обработки автомобиля.

Главное условие таксистов – чтобы минимальная поездка была не 3, а 5 километров. Это существенно увеличит ценник на поездки.

- Если повышенный коэффициент у «комфорта», то «бизнес» получается дешевле, чем «эконом». Люди заказывают нас и не понимают, в какую они машину сели. к примеру, агрегатор просит, чтобы мы брали премиальную воду за 100 рублей. Минимальный заказ у нас – 490, из них 200 – комиссия. Если клиент выпьет три бутылки, то мы еще в минусе будем, не говоря уже о бензине и прочем, – добавляют люди.

Таксисты бизнес-класса призывают к ответу оператора. И несколько человек даже на время отключились от сети. Они объявили трехдневную забастовку.

Но найти машины такси бизнес-класса все же можно. Хотя для этого придется подождать на пару минут дольше, чем обычно.

- Это первая акция. Уже дошло до того, что клиенты садятся в машину и смеются, что им выгоднее ехать в «бизнесе», чем в «экономе». Они прикалываются над водителем, клеят жвачки на сиденьях, издеваются над авто за четыре миллиона рублей. А у многих ребят машины взяты в кредит! Ее нужно заправлять, мыть, держать в порядке, – заключают таксисты.

Также водители требуют увеличить тариф по поднятию в горные отели, которые расположены на высоте 960, 1100 и 1400 метров над уровнем море.

- Подача платная – 18 рублей. Ты едешь 10 километров в гору и получаешь 18 или 27 рублей, а потом спускаешься обратно. Сумма поездка – 400 рублей, и их ты тратишь на заправку, – резюмируют люди.

Забастовка таксистов продолжается. Они уже принесли извинения жителям и гостям курорта за неудобства. Но на линию готовы выйти только после корректировки цен.

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