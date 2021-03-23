Десятки экспертиз, допросов и заседаний: что стало с делом семи медиков, угодивших на скамью подсудимых в Краснодаре за смерть пациентки

Врачей, лечивших и так и не вылечивших пожилую женщину, было гораздо больше.

Прикубанский суд в Краснодаре вот уже два года пытается разобраться, кто виноват в смерти 81-летней пациентки Анастасии Ивановны Снежко. Пожилую женщину привезли в железнодорожную больницу летом 2016 года с переломом шейки бедра, а умерла она, как показало вскрытие, от перфорации кишечника. На скамье подсудимых по обвинению в оказании услуг, повлекшее смерть, оказались сразу семь медиков. Следователи предъявили обвинения трем хирургам - Сергею Ченскому, Радмиле Пашаевой, доктору медицинских наук Игорю Аксенову, травматологу Вячеславу Атапину, завотделением травматологии, кандидату медицинских наук Владимиру Абдуеву, медсестре Ирине Пантюхиной и заместителю главврача краснодарской железнодорожной больницы Нине Поздняковой.

"Комсомолка" вот уже два года наблюдает за процессом, где за врачебную ошибку отвечает сразу вся больничная «вертикаль».

Но на самом деле, фигурантами уголовного дела могли оказаться еще два хирурга и гинеколог, сделавшие бабушке операцию по удалению органов малого таза перед самой смертью. И более того, мест на скамье подсудимых могло бы и вовсе не хватить, если бы к ответственности за смерть пенсионерки решили привлечь еще трех реаниматологов, врача КТ- и УЗИ-диагностики, терапевта, невропатолога. Найти причину медленного угасания 81-летней Анастасии Ивановны Снежко пытались 15 (!) высококвалифицированных врачей.

За все время пребывания в стационаре женщине сделали не менее 32-х (!) платных исследований, в том числе терапевтических, гастроэнтерологических, кардиологических, травматологических. То есть без медицинского внимания пожилую пациентку явно не оставляли. Вопрос в том, насколько эффективно доктора, каждый на своем этапе, распоряжались полученными показателями нездоровья пациентки Снежко. Последние несколько дней бабушка жаловалась врачам на боли в животе, а 22 июля дежурный хирург заподозрил у больной перитонит. Ей провели экстренную операцию по удалению внутренних женских органов, думая, что проблема в них. Но умерла она от гнойного воспаления в кишечнике.

Проведены уже десятки судебных заседаний, опрошены многочисленные эксперты. Суд пытается понять, где и на каком этапе погибшей женщине фактически порвали кишечник и даже не заметили этого.

Параллельно с началом разбирательства дочь погибшей пациентки - Вера Снежко подала на врачей гражданский иск. Она потребовала 80 миллионов рублей компенсации за смерть своей матери. Взыскать эту сумму она требует с железнодорожной больницы в Краснодаре, куда ее мать привезли летом 2016 года, чтобы поставить на ноги.

- Я должен был лечить женщине перелом шейки бедра, но до этого дело даже не дошло. Пациентка плохо чувствовала себя. В больнице собирали консилиум за консилиумом, чтобы понять, что с ней, - один из обвиняемых по делу, кандидат медицинских наук Владимир Абдуев готовится к прениям сторон. - Но обвинять травматолога в повреждении кишечника, мягко говоря, странно.

2 апреля назначено следующее заседание суда. И оно будет заключительным перед приговором.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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