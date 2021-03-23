Эксперты рассказали о специфике киберугроз в Краснодарском крае

Фото предоставлено компанией Ростелеком

«Ростелеком» и партнер конкурса «Вместе в цифровое будущее» компания Schneider Electric организовали вебинар на тему кибербезопасности промышленных объектов и критической инфраструктуры.

Хотят сломать защиту промышленников

Откуда происходит большинство кибератак сегодня, сказать сложно. Злоумышленники в последнее время стали очень изворотливы.

- Они атакуют компании не со своего компьютера, а используя промежуточные серверы, которые могут располагаться в любой стране мира, - объясняет технический консультант по кибербезопасности Schneider Electric Андрей Иванов. - То же самое касается серверов, на которые отправляет информацию вредоносное программное обеспечение.

По словам Андрея Иванова, данные центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC за 2020 год таковы: в 40% случаев целью атак хакеров, в том числе работающих в интересах иностранных государств, является доступ к промышленным сегментам предприятий. Они хотят сломать защиту, чтобы получить секретную информацию.

Наблюдается сейчас серьезный рост атак на объекты КИИ. Это компании, работающие в стратегически важных для государства областях: здравоохранение, наука, транспорт, связь, энергетика, банковская сфера, топливно-энергетический комплекс.

- Он не столь значителен, как рост киберугроз в целом по России, но следует помнить, что именно атаки на КИИ, как правило, сложнее всего в выявлении и противодействии, - добавляет эксперт.

Кстати, жертвами кибермошенников нередко становится малый и средний бизнес. У таких предприятий, понятное дело, нет высокого уровня защиты, но и атаки, как правило, фиксируют со стороны киберхулиганов и кибернаемников. Они могут работать на конкурентов или же просто рассчитывать быстро заработать из-за слабой защиты организации.

Фото предоставлено компанией Ростелеком

Сетевые угрозы в пандемию

Любой инфоповод провоцирует мошенников. Коронавирус и вынужденная изоляция стали причиной небывалой активности среди обманщиков. Требования к безопасности пришлось понизить: многие сотрудники перешли на удаленный режим работы, потому руководство стало лояльнее относиться к тому, с какого компьютера трудится человек. То, что еще год назад считалось неприемлемым, стало нормой. В итоге специалистам пришлось экстренно «латать дыры» в системе безопасности.

- Пандемия очень сильно повлияла на состояние кибербезопасости. Многих работников перевели на удаленную работу, и работодателям потребовалось организовывать удаленный доступ, - говорит технический консультант по кибербезопасности Schneider Electric Андрей Иванов. - С одной стороны, если раньше это было прямо запрещено, то с началом пандемии требования к удаленному доступу к объектам КИИ были значительно пересмотрены.

Не так страшен взлом, как его последствия

По данным «Ростелекома», в первой половине 2020 года от кибератак российские организации понесли ущерб в размере 1,8 триллиона рублей. Цифры на самом деле космические. Юг России, как и другие федеральные округа, в последнее время все чаще подвергается внешним атакам на информационные ресурсы различных предприятий и организаций. Так, за 2019 год центр мониторинга и реагирования на киберугрозы Solar JSOC компании «Ростелеком» выявил и отразил свыше 1,1 миллиона внешних атак.

- В Южном федеральном округе за год было зафиксировано свыше 60 тысяч кибератак, - говорят специалисты. - При этом чуть больше трети (36%) всех инцидентов на юге России связано с распространением вредоносного программного обеспечения.

- В регионе мы отмечаем самый высокий процент заражения вирусным ПО через почтовые рассылки. При этом местные организации, как правило, укомплектованы только базовыми средствами защиты, которые не имеют возможности выявлять не детектируемый антивирусом вредоносный софт, – отметил директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком» Владимир Дрюков. - Вторым по популярности методом взлома инфраструктуры организаций региона стала эксплуатация уязвимостей веб-приложений (веб-порталов, электронной почты, интернет банков, личных кабинетов и т.д.). Этот вариант злоумышленники использовали в 29% случаях.

А вот на третьей строчке подбор и компрометация учетных данных (логинов и паролей) от интернет-ресурсов организаций – 20% инцидентов. Среди прочих типов кибератак, осуществлявшихся на компании Южного федерального округа, эксперты Solar JSOC выделяют попытки компрометации логинов и паролей системных администраторов, DDoS (атаки, приводящие к недоступности веб-сайтов) и эксплуатацию известных уязвимостей, которые не были своевременно устранены службами информационной безопасности организаций.

КСТАТИ

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Лаборатория кибербезопасности АСУ ТП компании «Ростелеком-Солар» и Schneider Electric сотрудничают в части выявления и устранения уязвимостей в элементах создания промышленных сетей — специализированном программном и аппаратном обеспечении. «Ростелеком» не разрабатывает собственные решения по защите АСУ ТП, но реализует комплексные проекты по обеспечению информационной безопасности промышленных сегментов предприятий.