Фото: прокуратура Краснодарского края

Несчастный случай произошел сегодня утром, 23 марта, в Каневском районе Кубани. Случайно в объектив мобильной видеокамеры попала абсолютно, как казалось, стандартная операция по демонтажу бетонной колонны. Но закончилось она трагически. Сейчас видео гибели водителя автокрана в Краснодарском крае детально изучат правоохранительные органы.

На кадрах видно, как мужчина за рычагами управления строительной техникой пытается изо всех сил удержать в стабильном состоянии многотонный бетонный цилиндр, похожий на водонапорную башню. Но в какой-то момент она перевешивает, валится, увлекая за собой автокран вместе с водителем. Почувствовав, что спасти технику не получится, мужчина пытается спастись сам. Он выпрыгивает из кабины, но падает и попадает в зону обрушения своего крана. Еще секунда и металлический корпус погребает под собой человека.

- Все произошло в станице Стародеревянковской. По данному факту незамедлительно была организована доследственная проверка, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

К расследованию трагедии подключились и в прокуратуре.

- В настоящий момент установлено,что проводились работы по демонтажу вышки сотовой связи. Следственными органами организовалась процессуальная проверка по статье ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры. На место выехал прокурор района, - сообщили в ведомстве.