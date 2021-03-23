В марте потеплений не ждите: синоптики рассказали, когда на Кубань придет весна

Морозы остаются в регионе Фото: Евгения ГУСЕВА

Температурные качели на Кубани снижают амплитуду. Больше двух месяцев они мучили метеозависимых жителей Краснодарского края. Люди запасались таблетками и не покидали дома без особой необходимости. Иначе избежать сильнейших головных болей было невозможно.

На пике перепад температур составлял более 30 градусов, и это – за 24 часа. Такое испытание тяжело давалось и обычным людям, которые не сильно восприимчивы к погоде. Улучшилась ситуация в марте. Максимальные перепады температуры составляли не более 15 градусов, но тепла не было. Воздух прогревался до плюсовых отметок дня и опускался до минусовых ночью.

По прогнозам синоптиков, весна на Кубань придет во второй половины апреля. Когда Кубань покинет холодный фронт. Именно из-за него в Краснодарском крае никак не установятся плюсовые температуры. Но ждать осталось недолго.

- По прогностическим моделям, которые нам дают, с середины апреля температура воздух будет стабильно подходить к +15 градусам, – говорит «КП» – Кубань» начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова.

Таких перепадов, как в марте, больше не будет. Тогда за неделю дневная температура могла подняться до плюс 15 градусов, а к пятнице упасть до плюс 4.

Погода не радует синоптиков даже в профессиональный праздник – день метеоролога, который отмечается 23 марта. Он был учрежден Всемирной метеорологической организацией под эгидой ООН. В России он отмечается всего 13 раз. «КП» – Кубань» поздравляет сотрудников гидрометцентра Краснодарского края с профессиональным праздником.

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