Вместо кроссовок из Лондона девушка получила посылку с галошей и камнями

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София Дворядкина живет в подмосковном городке Химки. Она заказала себе в интернете кроссовки из Лондона. Перевела за них 7000 рублей. Судя по сайту, на котором она заказала обувь, отправитель находился в Краснодарском крае. И обещал доставить обувь в течение недели. Девушка с нетерпением ждала свою посылку, придумывала образы и думала, как будет щеголять в своей красивой новой обуви. Заказ сделала еще 19 марта. А 23 числа пришла посылка из Краснодарского края. И вместо желанной покупки девушка получила коробку с камнями и резиновую галошу.

Фото героя публикации

- Я в полицию обращаться не стала, а сначала решила разобраться со всем сама, - рассказывает сайту «КП»-Кубань» София. - Позвонила на номер, указанный на посылке. Причем там было написано, что отправитель некая Елизавета. Звоню, а там совсем не девушка с этим именем. Она представилась Светланой. И она сказала мне, что никакие кроссовки не продает. И положила трубку.

София снова набрала этот номер. Но трубку взяла совсем другая женщина - судя по голосу – пожилая.

Фото героя публикации

- На следующие мои звонки отвечали совершенно разные люди, которые говорили, что кроссовки не продают.

Теперь девушка намерена писать заявление в полицию, к которому собирается приложить все фото, которые она сделала, получив посылку с камнями.

- Если гражданин считает, что его права нарушены, он вправе заявить об этом в полицию, написать заявление. Будет проведена проверка. Если будут усмотрены признаки совершения уголовного наказуемого деяния, а именно мошенничества, что человека путем обмана ввели в заблуждение с целью получением денежных средств, то будем возбуждено уголовное дело. Если не будут установлены признаки, но будут признаки гражданско-правовых отношений, то человек вправе обратиться в суд на продавца, который, по его мнению, оказал услугу ненадлежащего качества. Также он может написать заявление в эту фирму. Каждая ситуация индивидуальна. Нужно писать заявление в полицию для разбирательств, – сказал «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.