Где будет жить ребенок-маугли из Новороссийска, после того, как его мать лишили родительских прав

. Фото: Архив "КП"

В Новороссийске органы опеки лишили родительских прав женщину, которая систематически избивала своего сына. Ребенка обнаружили соседи. Где теперь будет жить мальчик? На Кубани закрывают одну женскую футбольную команду и хотят открыть другую. Получится ли ее вывести на серьезный уровень? Между Новороссийском и Сочи запустят морское сообщение. В планах три судна, которые будут доставлять пассажиров за 4 часа.

Пишите нам на WhatsApp по номеру: 8(961) 590-70-90. Трансляция эфира: https://youtu.be/3tiiqp1E4Hw