Эксперт рассказал, возможен ли переход Ейска в Ростовскую область

Фото: adm-yeisk.ru Фото: Архив "КП"

В Ейске активно обсуждают голосование, которое объявили в районе. И вопрос такой - хотят ли они, чтобы Ейск стал частью Ростовской области. Якобы в депутатских кругах это активно обсуждается, мол, парламентарии предлагают приморскому городу выйти из состава Краснодарского края.

Проголосовало уже более 860 человек – опрос повесили в одной из районных групп в соцсетях. Из них почти 33% уверены, Ейску пошло бы на пользу присоединение к Ростовской области. При этом почти 39% резко против. Еще 28% не определились.

В комментариях люди пишут, что такое решение поспособствуют развитию Ейска. Некоторые убеждены, что Краснодарскому краю небольшой город на севере не нужен. К диалогу подключились и ростовские урбанисты. Они сразу обозначили одну из главных проблем города, которую первым делом нужно будет решить.

https://vk.com/gorodeysk

- В Ейске отсталая транспортная система. Если Ростов-на-Дону уже продвинулся в решении злободневного вопроса, то в там все намного хуже, - рассказывают «Комсомольской правде» активисты паблика «Урбанистика | Ростов-на-Дону». - Требуется реформа маршрутной сети, введение единого оператора, заключение контрактов для бесплатных пересадок. Ростовская область смогла бы найти на это деньги.

Эту неоднозначную ситуацию прокомментировал социальный технолог Николай Петропавловский.

- Эта тема с действительностью не имеет ничего общего. Есть Конституция, есть уставы регионов, все законные процедуры прописаны в документах связанных с местным самоуправлением, - рассказывает эксперт. - В постсоветское время я не знаю таких прецедентов. Нет ни одного документа об этом, ни одной бумаги. И депутаты ничего подобного не обсуждали. Это все досужие разговоры людей, которые ничего не понимают в законодательстве. Приграничные районы связаны с соседними регионами, и это нормально. О того, что люди отдыхают там или имеют родственников, не дает никаких оснований для подобных разговоров. В Туапсинский район, например, приезжает вся страна, кто-то туда переселился на ПМЖ, но это не значит, что теперь Туапсинский район нужно присоединять к, скажем, Рязанской области. В данной ситуации речь идет о банальной спекуляции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сочинские таксисты бизнес-класса устроили забастовку: курорт на несколько дней лишился премиальных автомобилей

- Здесь собрался коллектив таксистов бизнес-класса, – говорит мужчина на видео. Из-за маски его лица практически не видно. Слышен только голос. Пока он зачитывает требования, при которых вернется к работе, другой мужчина держит зонт. На улице – проливной дождь. Все таксисты – как на подбор: в очках и черных костюмах. Кажется, что перед тобой бандиты, а не водители премиальных авто (читайте далее)