Последствия схода оползня в Сочи: спасатели назвали причины обрушения грунта

Фото: пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье»

На пострадавшем от оползня участке автодороги А-147 Джубга — Сочи введён режим ЧС. «КП» – Кубань» стали известны последствия схода оползня в Сочи. Утром 22 марта здесь произошло обрушение грунта. Это случилось на 158-ом километре федеральной трассы, около поселка Уч-Дере.

- По итогам проведённых обследования и изыскательских работ на заседании комиссии по ЧС и пожарной безопасности было принято решение о вводе на пострадавшем участке дороги режима «Чрезвычайная ситуация локального характера», – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе управления федеральных дорог «Черноморье».

По состоянию на 20:00 23 марта на участке разрушения автомобильной дороги организовано реверсивное движение. Сползший асфальт и земля вокруг покрыты водонепроницаемым материалом, чтобы не допустить дальнейшего пропитывания влагой. Специалисты собрали информация о геологических условиях места разрушения проезжей части.

«Комсомольской правде» - Кубань» рассказывала подробности о сошедшем оползне.

- Произошла активизация оползневого процесса с разрушение откоса, низовой габионной стены, укрепленной обочины и локально — покрытия проезжей части левой полосы движения, с образованием закола (ступени) глубиной до 3 м, длиной до 15 м и шириной до 4 м, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Вчера на этом участке федеральной трассы, не имеющем альтернативного объезда, дорожника начали готовиться к вводу режима объектового ЧС. Так как данный участок расположен внутри земель Сочинского национального парка – с природоохранной организацией велись консультации по объявлению окружающей пострадавший участок территории зоной локального ЧС.

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