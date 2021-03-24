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Зима вернулась на Кубань. На дорогах Краснодара из-за снегопада дежурит спецтехника. Адыгею, Горячий Ключ, Апшеронский и Туапсинский районы засыпает, в краевом центре, по прогнозам синоптиков, ожидается дождь с мокрым снегом.

- На магистральных дорогах Краснодара дежурят 20 единиц спецтехники. При необходимости, они приступят к ликвидации подтоплений, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара.

Ситуацию на улично-дорожной сети отслеживают специалисты Центра мониторинга дорожного движения и Единой дежурно-диспетчерской службы города.

Семь единиц спецтехники дежурят в районе Садового, Тихорецкого, Офицерского и Северных путепроводов, Тургеневского моста, а также путепровода в районе аэропорта по ул. им. Фадеева. При понижении температуры и выпадении снега от гололедицы обработают все мосты и путепроводы.

В ближайшие сутки синоптики обещают в регионе облачную погоду. Осадки в виде дождя и мокрого снега местами сильные осадки.

- В отдельных районах Краснодарского края ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20 м/с, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ночью и утром 24 марта местами налипание мокрого снега, в отдельных районах туман. Ветер северной четверти 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с, в Новороссийске ночью и утром порывы до 18-23 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до +4°С, днем от +2 до +7°С, на Черноморском побережье температура воздуха ночью от 0 до +5°С, днем от +3 до +8°С, по югу - до +10°С.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что температурные качели на Кубани снижают амплитуду. Больше двух месяцев они мучили метеозависимых жителей Краснодарского края. Люди запасались таблетками и не покидали дома без особой необходимости. Иначе избежать сильнейших головных болей было невозможно.

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