Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 24 марта 2021: в регионе нет закрытых из-за COVID-19 классов и школ

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 24 марта 2021.

В Краснодарском крае число новых случаев коронавирусной инфекции продолжает идти на спад. По последним данным, в регионе 119 зараженных. Среди них: двое детей до 18 лет. Всего же с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания ковидом превысило 41,4 тысячи человек. Однако в крае сохраняются все санитарно-эпидемиологические требования – масочный режим, социальная дистанция, дезинфекция.

- Сейчас 66 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, один - на ЭКМО, – отметили в минздраве региона. – Всего с начала пандемии 2333 человека в крае скончались от коронавируса. В регионе показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения увеличился до 730,5.

На Кубани нет закрытых из-за случаев коронавируса классов и школ. Порядка 90% учеников с 22 марта ушли на весенние каникулы. Остальные школьники продолжают очное обучение. Они отправятся на каникулы на этой неделе.

- Закрыт один детский сад в Геленджике. На самоизоляции находятся 144 воспитанника, - рассказали в министерстве образования, науки и молодежной политики края. – Кроме того, закрыты три группы в трех детских садах Горячего Ключа и Крыловского района.

Зато в колледжах и техникумах пока нет закрытых на карантин групп. Более 75 тысяч студентов в 46 вузах обучаются очно. Но 340 студентов в семи институтах пришлось вернуть на дистант из-за контакта с заболевшими.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 20 марта 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 31 новых случая заболевания.

Коронавирус в Анапе 20 марта 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили шесть человек.

Коронавирус в Сочи 20 марта 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 12 человек.

Коронавирус в Геленджике 20 марта 2021

В Геленджике за последние сутки 4 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 20 марта 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлен 1 инфицированный.

Коронавирус в Ейске 20 марта 2021

В Ейском районе коронавирус ни у кого не подтвердился.