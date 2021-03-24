В Сочи школьник планировал взрыв в лицее

Фото пресс-службы ФСБ России

В городе-курорте силовики задержали ученика лицея, планировавшего нападение на одноклассников. У подростка изъяли взрывчатку и компоненты бомб. О своих планах он рассказал на своей страничке «Вконтакте»

Фото ФСБ РФ

Школьник публично показывал процесс изготовления опасных компонентов и публиковал картинки с надписью «Ненависть».

- В Сочи задержан ученик лицея после размещения в соцсетях информации о намерениях изготовить взрывчатое вещество и совершить нападение на одноклассников, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в Центре общественных связей ФСБ России.

Фото ФСБ РФ

Сотрудники службы безопасности незамедлительно выдвинулись к дому школьника. В квартире они нашли взрывчатое вещество и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств.

- Помимо бомбы у школьника изъяли мобильный телефон, в котором была информация с инструкциями по сборке и применению взрывных устройств, а также материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения, - добавили в пресс-службе ФСБ России.

Фото ФСБ РФ

ФСБ распространили фото и видео материалы из квартиры задержанного подростка, где он в домашних условиях изготавливал взрывчатку. На кадрах демонстрируются различные порошкообразные смеси, паяльник, батарейки и другие принадлежности. Также на снимках экрана телефона проскакивает фрагмент фото "керченского стрелка" – это студент в 2018 году устроил взрыв в колледже. Тогда погиб 21 человек.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела после задержания школьника в Сочи.

"Комсомолка" также выяснила, что мальчик учится в одном из лицеев в Адлерском районе. Сейчас с ним работают силовики и психологи. Выясняются подробности и другие обстоятельства готовящегося преступления, а также причины побудившие подростка к такому шагу.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что неделю назад силовики предотвратили теракт в Адыгее. Там мужчина планировал взорвать торговый центр.

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