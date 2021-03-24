Последствия снегопада в Краснодарском крае 24 марта 2021: люди не находили машины в сугробах, город умирал в пробках

Последствия снегопада в Краснодарском крае 24 марта 2021 Фото: Варвара ДЫМ

Настоящий сюрприз преподнесла жителям Кубани погода во вторник, 23 марта. На край обрушился мощнейший снегопад. Он зарядил в регионе ближе к 22 часам. Уже к полуночи в Краснодарском крае выпало около двух сантиметров снега. Ночью осадки усилились. Только на дорогах краевого центра прошлой ночью дежурили 20 единиц техники.

Заснеженный Краснодар Фото: Галина КОПЫЛОВА

- Ночь температура воздуха упала до нуля градусов, и техника занялась обработкой улиц от гололедицы. Еще 10 машин занимались локальными подтоплениями в микрорайонах города, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара.

Пробки в Краснодаре

Коммунальщики обработали от гололедицы мосты и путепроводы краевого центра. Сейчас специалисты следят за ситуацией на дорогах в режиме реального времени. Из-за снегопада утром Краснодар сковали пробки. На пике они доходили до восьми баллов.

Заснеженный Краснодар

Сейчас ситуация на дорогах краевого центра улучшилась, но заторы никуда не делись. Водителям придется постоять на улицах Солнечной, Школьной, Северной и 40-летии Победы.

Заснеженный Тихорецк Фото: Галина КОПЫЛОВА

Занесло снегом этой ночью не только Краснодар. Например, утро для жителей Тихорецка началось с поиска своих авто. Они оказались под толстым слоем снега.

Заснеженный Лабинск Фото: Варвара ДЫМ

Не с кофе началось утро для жителей Лабинска. За ночь в городе выпало около 8-10 сантиметров снега, а дорога из дома до остановки общественного транспорта превратилась в настоящее испытание.

Заснеженная станица Петропавловская Фото: Варвара ДЫМ

Настоящая метель обрушилась ночью на станицу Петропавловскую, что в Курганинском районе. По словам местных жителей, снега здесь выпало на следующую зиму. Больше всего не повезло людям, которые на ночь оставили вещи на уличной сушилке. Утром их пришлось буквально откапывать из-под снега.

По прогнозам синоптиков, такая погода продержится на Кубани до конца недели. В большинстве районов Краснодарского края вместо снега будет идти дождь.

- К пятнице еще ожидаем небольшое похолодание. Температура воздуха ночью опустится до минус одного – плюс четырех градусов, – сказала «КП» – Кубань» Светлана Попова, начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра.

Максимальная температура воздуха в пятницу, 26 марта, составит девять градусов тепла. Это одно из самых низких значений в регионе в марте.

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