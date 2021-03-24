Дмитрий Селин: В городе большой разрыв между проектами и их реализацией

Дмитрий Селин Фото: Нина ШИЛОНОСОВА

Он родился в Нижнем Новгороде, а юные годы провел в Чехословакии, где врачом в советской группе войск служил отец. В Краснодаре пошел в пятый класс. В медицинском институте Дмитрий выбрал офтальмологию, в Москве окончил ординатуру и аспирантуру, работал в зарубежной компании. Но решил продолжить семейное дело в Краснодаре.

С юности увлекался ролевыми играми живого действия, которые в итоге привели к организации «Чистых игр» - командных экологических квестов по сбору и разделению мусора. Другие подобные проекты Дмитрия отмечены наградами на конкурсе социального предпринимательства в ЮФО.

Селин входит в общественный совет «Помоги городу», член муниципального совета по дорожному хозяйству и транспорту. В эфире говорили об урбанистическом мейнстриме, охватившем города с подачи проектного института «Стрелка». Конечно, речь шла и о новых шумных проектах в Краснодаре.

Тайм-коды:

00:38 – представление гостя

01:22 – как оказался в Чехии

01:42 – о переезде в Краснодар

02:34 – про чешские слова

03:50 – викторина «Так отож!»: что такое «цебарка»?

04:22 – почему выбрал офтальмологию, но не стал защищать диссертацию

06:43 – откуда корни общественной деятельности

07:50 - вопрос слушательницы: про противоречия и принципы

09:00 – вовлеченность в ролевые игры живого действия

10:30 – про «Чистые игры» как командное действие

11:58 – как проходят Игры на территории края и ЮФО. Занимательность и партнерство

14:15 – вопрос слушателя: вокруг Краснодара все поля завалены мусором и никто не наказывается

16:08 - как выбираются площадки для уборки мусора

19:04 – как реагирует на отрицательное восприятие деятельности волонтеров-уборщиков мусора

20:20 – поддержка на высшем уровне

20:53 – отношение к «политическим играм»

21:50 – про бесплатную франшизу

23:17 – замечание в вотсапе: это не благотворительность, а коммерческое мероприятие

25:13 – что предпринять, чтобы провести «Чистые игры» без денег

26:14 – про членство в движении «Помоги городу» и муниципальном совете по транспорту и городскому хозяйству; о проекте «7 улиц»

29:08 – урбанистический мейнстрим от проектного института «Стрелка». Разрыв между проектами и реализацией

30:24 – про общественный совет по транспорту; про выделенные полосы

31:33 – про урбанистов

32:55 – историческая рубрика «Любо знаты»: 24 марта 1917г.

34:10 – песня о «Чистых играх» (автор - Владимир Гусев)

35:30 – про общественную деятельность «понаехов»

36:30 – про экологические организации города; про «Ареал»

37:41 – про (не)создание городского центра экологической культуры

38:43 – про депутатство

39:21 – куда водит приехавших друзей в Краснодаре

40:54 – слово-ассоциация с Краснодаром

41:10 - про окрошку