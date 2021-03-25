Жители Кубани могут рефинансировать ипотеку в Банке РНКБ от 6%

Фото: РНКБ

В январе этого года жители Кубани оформили 2,8 тысячи ипотечных кредитов, это на 25% больше показателя аналогичного периода прошлого года. В феврале и марте эти цифры продолжали расти. Все потому что ставки по процентам опустились до рекордного уровня.

Сейчас ставки по ипотеке в среднем составляют 7-8%. Заемщикам стало невыгодно платить за недвижимость, которую они брали несколько лет назад под 11-13%. Поэтому также возросло количество желающих рефинансировать ипотеку.

Значительно улучшил условия рефинансирования Банк РНКБ – они сейчас одни из самых лучших. Здесь и заявку можно оформить удобно, прямо не выходя из дома.

- У РНКБ настроены дистанционные каналы обслуживания. Для удобства и минимальной потери времени оформить онлайн-заявку можно на сайте и мобильном приложении, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в Банке.

Действительно, в нынешних условиях с распространением коронавируса лишний раз и на улицу выходить не хочется. А у РНКБ на сайте можно сравнить все ставки и рассчитать переплаты. Также можно получить консультацию специалиста и предварительное одобрение рефинансирования, заполнив анкету с простыми вопросами.

- Свыше 30% ипотечных заявок подаются клиентами именно дистанционно. А среднее время ответа по онлайн-анкете составляет всего 10 минут, - добавили в РНКБ.

Стоит отметить, что банк РНКБ входит в ТОП-20 банков России по объемам ежемесячных выдач ипотечных кредитов.

Как рассчитать выгоду

Банк предлагает одно из лучших условий по перекредитованию ипотеки – от 6%. Услугой может воспользоваться любой гражданин страны от 18 лет.

Специалисты отмечают, что рефинансировать кредит целесообразно только в том случае, если это поможет снизить ставку не менее чем на 1,5%.

Проверить выгоду на сайте РНКБ очень просто. Здесь на сайте встроен удобный калькулятор рефинансирования ипотеки. Выбрав нужный срок кредита и сумму, вы можете получить предварительные результаты перерасчета.

Проанализировав, можно отметить, что у РНКБ одни из лучших условий рефинансирования. Сниженная ставка по кредиту поможет уменьшить срок выплаты ипотеки или сократить размер ежемесячного платежа.

- Максимальную сумму, которую можно получить в банке РНКБ при рефинансировании, - 8 млн рублей. Ипотечный кредит оформляется на срок от трех до 25 лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Банке.

Также стоит отметить, что в РНКБ есть возможность рефинансирования кредитов, взятых в разных валютах.

Можно сэкономить несколько сотен тысяч за весь срок

В РНКБ приводят пример рефинансирования ипотеки. Если, допустим, при текущем кредите под 11%, остатке долга по ипотеке в 1,5 млн рублей и сроке до погашения кредита 20 лет сумма ежемесячного платежа составляет 15,4 тысячи рублей.

При рефинансировании этого кредита в РНКБ со ставкой, например, 7,8% - срок выплат снижается до 13 лет, либо ежемесячный платеж – до 12,3 тысяч рублей.

Таким образом, экономия в месяц составит больше трех тысяч рублей, а экономия на весь оставшийся срок выплаты ипотеки – почти на 750 тысяч рублей.

Какой процент будет по вашему кредиту

Ставка рефинансирования ипотечного кредита в рамках федеральной программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» в РНКБ составляет всего 6%.

Для зарплатных клиентов Банк одобрит ставку в 6,8%.

Все остальные категории заемщиков могут претендовать на ставку от 7,3%.

Если заемщик не относится к «Льготной категории граждан» к процентной ставке применяется надбавка 0,5% годовых.