В сочинском лицее, где 14-летний подросток готовил взрыв, он был тихим и незаметным

Гимназия, где учился мальчик Фото: Михаил КОНСТАНТИНОВ

14-летнего Мишу (имя изменено), лицеиста-восьмиклассника из Сочи, взяли оперативники ФСБ сразу после того, как он подробно отчитался о своих недетских изобретениях. По данным спецслужб, школьник тщательно готовился к теракту в родной гимназии.

Заведение, где учился подросток, слывет одним из престижных в Сочи. Здесь работают талантливые педагоги, а ученики стабильно занимают призовые места в краевых олимпиадах. Никто и подумать не мог, что здесь в благодатном курортном местечке мальчик задумает страшное.

Подхожу к небольшой калитке - она на магнитном замке.

Подросток хранил дома очень опасные вещества. Фото: ФСБ России.

- Кто вы и зачем здесь? - спрашивает строгий охранник.

Узнав, что я журналист, он поморщился и посоветовал обращаться к правоохранителям.

К слову, занятия тут не останавливали. У входных дверей меня чуть не снесли дети, спешащие на уроки.

- Мы не будем говорить на эту тему и лучше вам обратиться в другое ведомство, - коротко отрезала замдиректора по воспитательной части Инна Невоструева, тоже направлявшаяся на занятия.

Чтобы изготовить бомбы, использовал инструкцию. Фото: ФСБ России.

Мишу здесь знают, но никто из встреченных мною ребят не помнит о нем ничего особенного: незаметный, тихий, не хулиган.

Более того, известно, что мальчишка рос в благополучной семье. У социальных служб ни разу не возникало поводов для беспокойств.

А еще парень изготовил эскиз самодельного пистолета.

Между тем, дома у мальчика обнаружили целый запас смертоносных изделий. Подросток изучал литературу, шерстил множество форумов охотников, которые рассказывали про ружье и пистолеты. Один из таких изготовить Михаил хотел самостоятельно. Юноша даже нарисовал эскиз самострела, который нашли позднее силовики во время обысков.

К нападению подросток готовился долго. Фото: ФСБ России.

Сейчас выясняется, кто продавал ребенку такое количество взрывоопасных веществ. Учитывая, что банальную марганцовку в аптеках не сыщешь днем с огнем.

Мальчика увезли в изолятор временного содержания. По данным "КП" - Кубань" сегодня, 24 марта, суд должен избрать ему меру пресечения. Теперь несмотря на столь юный возраст, подросток может, провести несколько лет в колонии для малолеток.

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