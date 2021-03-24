Фургон с людьми рухнул в реку в Сочи

Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

- Газель с людьми плывет по Большой Хосте! – с этих слов началось общение сотрудника ЕДДС с жителями Сочи, которые увидели в реке фургон. Внутри они разглядели двух мужчин. Оба звали на помощь, но не решались покинуть машину. Плыть пришлось бы через бурлящую реку.

Ладно бы это случилось летом. Но сейчас в Сочи настоящая весна. Воздух прогревается до плюс 10-15 градусов. Температура горной реки – еще ниже. Около четырех градусов. Выплыть в такой ситуации не под силу даже опытным спортсменам.

- Информация, что в русле реки Большая Хоста, что в районе села Воронцовка, плывет ГАЗель, которую сносит сильным течением, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России. – В кабине фургона – люди. Но выбраться на берег они не могли из-за поднявшегося уровня воды и сильного течения.

Спасатели Центрального подразделения ЮРПСО МЧС России сразу выехали на место. Людям требовалась срочная эвакуация. Бурлящая река весной слишком непредсказуема. Любая кочка – и машина бы ушла в неуправляемое пике и перевернулась.

- Спасатели при помощи альпинистского снаряжения навели переправу и эвакуировали водителя и пассажира из автомобиля на безопасный участок берега, – добавили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Медицинская помощь людям не потребовалась. Зато осталась в реке ГАЗель. Кажется, спасать фургон придется самим местным жителям.