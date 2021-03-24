На Кубань пришел новый федеральный оператор связи– «ЭР-Телеком»

Руководитель по развитию филиала в Краснодарском крае Мария Корнаухова пояснила, что фактически «ЭР-Телеком» начал работать в регионе с августа 2020 года

На рынке интернета и цифровых услуг в Краснодарском крае появился новый оператор – «ЭР-Телеком Холдинг». Об этом на прошедшей в краевом центре пресс-конференции рассказали топ-менеджеры компании.

На самом деле, «новой» она является лишь для жителей Кубани. Сегодня сеть «ЭР-Телекома» раскинулась от Калининграда до Улан-Удэ. Компания занимает второе место по числу пользователей проводного интернета в России и хорошо знакома жителям Урала, Сибири, Дальнего Востока, Санкт-Петербурга и Москвы.

В ряде субъектов РФ «ЭР-Телеком» (ТМ «Дом.ru») является безоговорочным лидером на рынке домашнего интернета и кабельного ТВ. Также компания предлагает широкий спектр продуктов для госсектора и бизнеса. Кстати, в соседних Ростовской и Астраханской областях данный оператор связи также занимает весьма уверенные позиции.

«ЭР-Телеком» предлагает интернет на скоростях до 500 мегабит в секунду

Как пояснил Николай Горбанов, межрегиональный директор филиала «Юг» АО «ЭР-Телеком Холдинг», своим главным своим преимуществом компания считает действительно высокую скорость интернета, широкую линейку продуктов под брендами «Дом.ru» и «Дом.ru Бизнес», а также качество сервиса, благодаря которому абоненты могут забыть о каких-либо проблемах, связанных с соединением.

- «ЭР-Телеком» предлагает интернет на скоростях до 500 мегабит в секунду, поскольку мы убеждены, что потребление интернет-трафика абонентами будет расти. Сейчас каждый член семьи активно использует домашний интернет – для просмотра кино и сериалов, онлайн-игр и других целей. Часто обычной скорости интернета людям уже не хватает. И нам важно, чтобы наши клиенты не чувствовали никаких ограничений, - заявил Николай Горбанов.

«ЭР-Телеком» также разработал решения для «умного» освещения городских улиц и видеонаблюдения

Руководитель по развитию филиала в Краснодарском крае Мария Корнаухова пояснила, что фактически «ЭР-Телеком» начал работать в регионе с августа 2020 года, и за это время была проделана большая подготовительная работа. Например, в Абинске к услугам провайдера получили доступ больше 10 тысяч домов, и 2,5 тысячи из них уже подключились, что считается хорошим показателем. А уже в апреле сеть «ЭР-Телеком» будет развернута в Кореновске. До конца 2021 года компания планирует построить необходимую инфраструктуру для того, чтобы начать работать еще в 12 городах края, в том числе в Краснодаре.

- В Краснодарском крае действует достаточно много провайдеров, однако не все из них предоставляют столь высокие скорости интернета, как «ЭР-Телеком». Компания планирует инвестировать в развитие технических мощностей в крае 2,7 млрд рублей – и это достаточно большая сумма для того, чтобы создать качественную сеть с нуля, - рассказала Мария Корнаухова, уточнив, что помимо высокоскоростного интернета абоненты также могут получить доступ к цифровому ТВ и сервисам «умного дома», включая датчики газа, воды, дыма и движения, видеонаблюдения и домофон, которым можно управлять через приложение в смартфоне.

Также у «ЭР-Телекома» уже есть опыт работы с органами власти в части внедрения сервисов «Умного города». В частности, совместно с мэрией Краснодара и компанией SAP 10 мусорных контейнеров в краевом центре были оборудованы датчиками, которые в реальном времени передавали информацию о наполненности емкостей на сервер. Так что оператор по вывозу отходов мог понять, когда нужно отправлять машину. Впрочем, это лишь один пример – по словам представителей компании, «ЭР-Телеком» также разработал решения для «умного» освещения городских улиц и видеонаблюдения в госучреждениях – например, в поликлиниках оно позволяет главврачу понять, к каким специалистам сформировалась очередь из пациентов и предпринять меры.

Другим важным направлением для «ЭР-Телеком» станет работа с бизнесом – причем компания предлагает предпринимателям не просто отдельные услуги, такие как видеонаблюдение или подключение интернета, а комплексные решения, включающие в себя анализ данных, внедрение облачных CRM-систем и многое другое.

- Мы предлагаем клиентам полноценную и уникальную телеком-среду и индивидуально подходим к их потребностям – будь то малое предприятие или крупная компания с широким кругом задач. Большой опыт работы в сегменте b2b в других регионах России позволяет нам гарантировать высокий уровень экспертизы бизнес-процессов каждого клиента и успешно решать важные для него задачи, - рассказал руководитель по развитию b2b-услуг «Дом.ru Бизнес» в Краснодарском крае Кирилл Романченко.

Николай Горбанов также уточнил, что компания планирует «ковровое» покрытие Краснодарского края широкополосным доступом в интернет, однако для того, чтобы услуги «ЭР-Телеком» стали доступны в доме, необходимо согласие жильцов и управляющих организаций, поэтому в ближайшее время провайдер будет активно предлагать свои сервисы краснодарцам и жителям других городов и районов края.