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Общество25 марта 2021 10:06

Как сейчас живут владельцы машин на армянских номерах

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997
Евгения ОСТРАЯЕвгения ОСТРАЯ
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Фото: Архив "КП"

В Краснодарском крае много машин на абхазских и армянских номерах. Одно время авто гнали оттуда эшелонами. Сейчас же полиция активно взялась за эти машины.

Как сейчас живут владельцы машин на армянских номерах?

А еще в Краснодаре озаботились большим числом аварий. Что предпримут чиновники, чтобы ДТП стало меньше?

Эти и другие новости обсудим в прямом эфире вместе с таксистом-блогером Константином Манукьяном.

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997

Трансляция эфира: https://youtu.be/UzomYonEENE

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