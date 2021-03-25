. Фото: Архив "КП"

В Краснодарском крае много машин на абхазских и армянских номерах. Одно время авто гнали оттуда эшелонами. Сейчас же полиция активно взялась за эти машины.

Как сейчас живут владельцы машин на армянских номерах?

А еще в Краснодаре озаботились большим числом аварий. Что предпримут чиновники, чтобы ДТП стало меньше?

Эти и другие новости обсудим в прямом эфире вместе с таксистом-блогером Константином Манукьяном.

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