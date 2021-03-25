С набережной Сочи украли редкие растения почти на 300 тысяч рублей

Фото: gazetasochi.ru

Дерзкое ограбление на неделе в Сочи. С набережной реки Мацеста неожиданно пропали редкие растения, как Рододендрон, Аукуба, Фуксия. Всего – девять штук.

Неожиданную пропажу обнаружил местный житель. Он прогуливался по парку и заметил пропажу нескольких растений. По предварительной информации, сумма ущерба составила 280 тысяч рублей.

Фото: gazetasochi.ru

- Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия и опросили возможных очевидцев. Сейчас по данному факту проводится проверка и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установления лиц, причастных к совершению преступления, – сказали – «КП» – Кубань» в пресс-службе УВД Сочи.

Редкие растения появились на набережной после реконструкции. Она проходит в несколько этапов. До конца марта завершится вторая стадия благоустройства: на участке от железнодорожной станции до ванного здания.

Фото: gazetasochi.ru

Больше всего местных жителей волнует вопрос: надолго ли набережная сохранит новый вид? Дело в том, что месяц назад люди жаловались на лошадей и коров. Якобы они превратили газоны в пастбище: поломали и съели растения.

Если раньше набережная страдала из-за животных, то теперь – из-за людей. Местные озеленители опасаются, что кражи не прекратятся

По словам жителей, сворованные растения были объемными. Унести их, не привлекая внимания, было бы сложно. Значит, похитители шли на дело с умом и использовали транспорт. Унести тяжелые кусты в руках было бы невозможно.

По предварительной информации, на набережной реки Мацеста уже высажены более 6 тысяч луковиц цветок и многолетних деревьев, на очереди – еще семь тысяч.