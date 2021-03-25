Получится ли у родителей девочки Шутки вернуть родительские права

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- Родители крохи, которую зовут Шуткой, пытаются вернуть свои родительские права и просят денег на адвокатов. Они уверяют, что исправились. Напомним, молодая пара была лишена родительских прав за опасное обращение с ребенком и употребление наркотиков.

- В Краснодаре группа из 24 человек за год совершила автоподстав на 10 млн рублей. Банду удалось остановить. Какое наказание грозит ее членам?

- Силовики задержали главу Майкопа Андрея Гетманова? В чем его подозревают?

Об этом и не только только поговорим сегодня в 13:03.

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Трансояция эфира: https://youtu.be/3JmhscfBD8Q