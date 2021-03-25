Родилась в рубашке: чемпионка мира по синхронному плаванию чуть не погибла на склонах Сочи

Фото: instagram.com/jeniashtefan/

26-летняя Евгения Штефан – четырехкратная чемпионка мира и Европы по синхронному плаванию. После завершения карьеры девушка стала блогером. Она завела страницу в инстаграме, сразу набрала первую сотню тысяч подписчиков и даже побывала на «Дом 2».

Сейчас девушка ведет передачи на федеральном ТВ, путешествует по миру – она уже посетила более 70 стран – и активно ведет инстаграм. За жизнью бывшей спортсменки каждый день следят 331 тысяча подписчиков.

Фото: instagram.com/jeniashtefan/

Недавно Евгения побывала в Сочи. Здесь она впервые в жизни занялась фрирайдом – катанием на сноуборде и лыжах за пределами подготовленных трасс – и чудом не разбилась на заснеженных склонах.

- Я родилась в рубашке. Чуть не погибла на самой сложной трассе в «Горки Город» на водопаде Поликаря. Увязалась за друзьями, не подозревая, что нас ждут опасные скалы и непроезжая дорога. Ну и я застряла у обрыва, где была миллиметровая дорожка, – делилась с подписчиками Штефан.

От гибели девушку спас инструктор. Он медленно стащил девушку за руку.

- Тогда уже я увидела полную картину и обрыв. Узнала, сколько людей разбилось в этом месте. В декабре здесь погиб один из моих знакомых, – добавила Евгения.

Бывшая спортсменка призналась, что сейчас она больше думает о возможных последствиях свободного катания. Поэтому большую часть двухнедельного отдыха в Сочи девушка провела в гостинице. Отсюда она любовалась видами на горы и вспоминала спортивное прошлое.

Фото: instagram.com/jeniashtefan/

Евгения устроила настоящее шоу в бассейне отеля, показав едва ли не всю программу, с которой она побеждала на чемпионатах мира. За выступление девушки следили десятки постояльцев гостиницы.

Также Евгения вспомнила, как боролась с алкоголем.

Фото: instagram.com/jeniashtefan/

- Профессиональный спорт – не игра. Мы ставим на кон свои жизни. Если что-то идет не по плану, мы проигрываем все. У нас нет ни образования, ни будущего, ни работы, ни зарплаты. В такие моменты и появляется бутылка. Конечно, у меня такое бывало. Она отпускала мысли о собственной ничтожности – делилась с подписчиками Штефан.

Сейчас у девушки проблем с алкоголем нет. Она – блогер и модель, за жизнью которой следят сотни тысяч людей по всему миру.