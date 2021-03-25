Лучше всех: в Международном аэропорту Сочи проводится конкурс «Лучший по профессии»

Международный аэропорт Сочи Фото: Михаил КОНСТАНТИНОВ

Международный аэропорт Сочи уже в шестой раз в своей истории признан лучшим аэропортом Европы по качеству обслуживания пассажиров в категории аэропортов с пассажиропотоком от 5 до 15 млн человек.

Таковы результаты ежегодного исследования, проводимого Международным советом аэропортов (ACI). Кроме того, по данным Аналитического агентства The ANKER Report, воздушная гавань Сочи вошла в десятку самых загруженных аэропортов Европы.

Международный аэропорт Сочи Фото: Михаил КОНСТАНТИНОВ

При этом Сочи сумел оставить позади себя лондонский Хитроу, амстердамский Схипхол и парижский Орли.

Растет и пассажиропоток сочинского аэропорта. За 2 месяца 2021 года аэропорт Сочи обслужил около 1,2 млн пассажиров. Это на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года

Имидж аэропорта и качество обслуживания напрямую зависят от профессионального мастерства сотрудников. В 9-й раз Международный аэропорт Сочи становится площадкой для проведения конкурса «Лучший по профессии».

Международный аэропорт Сочи Фото: Михаил КОНСТАНТИНОВ

Сотрудники трёх аэропортов Краснодарского края-Анапы,Краснодара и Сочи, борются за звания «Лучшая команда по уборке воздушных судов», «Лучшая команда по досмотру воздушных судов», «Лучшая команда по обработке багажа», «Лучший агент по обслуживанию пассажиров», «Лучшая команда по досмотру пассажиров».

Все достижения аэропорта за последние годы основаны на современных принципах организации производства и бизнеса.

Международный аэропорт Сочи Фото: Михаил КОНСТАНТИНОВ

Именно благодаря новой производственной системе и постоянным улучшениям бизнес-процессов аэропорт Сочи справляется с любыми сложностями.

В 2020 году аэропорт внедрил более новых 30 проектов в своей деятельности.

- На подходе - новые идеи и новые проекты. В эти дни в аэропорту Сочи завершается конкурсная защита проектов производственной системы, подготовленных молодыми специалистами. Лучшие из них получат путевку в жизнь. Высокие показатели качества являются достижением всей команды аэропорта Сочи. Даже в непростых условиях борьбы с коронавирусом аэропорту удается максимально обеспечивать комфорт и безопасность пассажиров. В текущем году Международный аэропорт Сочи намерен и дальше следовать заданному курсу – улучшать качество путешествий, а также развивать инновационные технологии,- отметил управляющий директор Международного аэропорта Сочи Сергей Филиппов.