«Я с ножом!»: Самолет из Москвы развернули из-за угрожающей картинки, присланной пассажирам по AirDrop

Лайнеру пришлось вернуться в аэропорт вылета

Регулярный рейс Москва – Краснодар вылетел из столицы в полночь. От посадочной полосы лайнер оторвался в 23:50. Большинство пассажиров уснули еще до выезда на взлетную полосу.

Телефоны перевели в авиарежим. Тем сильнее было удивление, когда спустя час на мобильники пришла картинка: «Я с ножом». Она была отправлена по AirDrop – программа, которая передает данные по Wi-Fi и Bluetooth. Иначе говоря, отправить картинку с земли было невозможно. Значит, возможный преступник находился в салоне лайнера.

Полет получился недолгим

Пока одни пассажиры отходили от сна, другие подняли панику на борту.

– У женщины случилась натуральная паника. Она сидела в первых рядах, звала бортпроводника, командира, да всех подряд, – говорит Михаил, один из пассажиров рейса.

Вычислить шутника сразу было нереально. AirDrop не показывает номера телефона. Поэтому паника на борту только усилилась. Бортпроводник доложил о случившемся командиру, и лайнер начал снижение. Вместо Краснодара пассажиры увидели аэропорт Домодедово и сотрудников полиции. Они поднялись на борт сразу после посадки.

Нашли шутника благодаря никнейму. Один из пассажиров сделал скриншот с картинкой. Он получил ее от пользователя «Софикус» и предположи, что шутника зовут София. В первых рядах как раз сидела девушка с этим именем.

Это стало известно, когда бортпроводники перепроверили список пассажиров. Девушка сразу призналась, что решила пошутить над людьми. В слезах ее сняли с самолета. Остальные пассажиры вылетели в Краснодар в 4:20.

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