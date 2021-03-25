Мягкое лечение и укрепление иммунитета: Почему стоит обратиться к восточной медицине

Фото: www.doctortai-krd.com

В последнее время, особенно, когда пандемия коронавируса захлестнула весь мир, люди стали куда более чутко относиться к своему здоровью. Кто-то начал скупать всевозможные препараты из аптек и занялся самолечением. Врачи в один голос говорят, что такой подход к «заботе» о своем здоровье является самым пагубным.

Как же укрепить иммунитет и помочь своему организму побороть недуги? Ответ на этот вопрос кроется в восточной медицине.

- Лечить по восточной медицине означает дополнять то, чего не хватает у человека, и убирать то, что у него лишнее, - говорит доктор Тхан Ван (Дык) Тай. - Это искусство достигать равновесия.

Так чем отличается восточная медицина от европейского подхода?

- Мы в клинике не отрицаем достижений той или и иной медицинской школы. Я уверен, что ключ к здоровью лежит в применении лучших методик лечения как восточной, так и западной медицины, - объясняет основатель клиники «Доктор Тай».

Проверенные техники лечения

В клинике «Доктор Тай» используют уникальную методику диагностики по пульсу.

Эта диагностика по плечу лишь немногим специалистам - восточная медицина различает аж 27 видов пульса! И каждое отклонение от нормы сообщает доктору о каких-либо заболеваниях.

- Организм человека индивидуален, у каждого из нас свой пульс, даже кровь в сосудах движется по-разному, - уверяет Тхан Ван (Дык) Тай.

Доктор Тхан Ван (Дык) Тай Фото: www.doctortai-krd.com

Стоит отметить, что доктор Тай в совершенстве владеет этой методикой. Он проводит первый прием, опираясь на мастерское владение техникой пульсации. За несколько минут прощупав пульс в трех-шести точках, доктор Тай проводит диагностику и дает рекомендации по лечению пациента.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! Доктор Тай будет проводить прием ПУЛЬСОВОЙ ДИАГНОСТИКИ всего организма в Краснодаре в конце марта, предварительная запись по телефону 8-918-080-77-22.

Кроме того, врачи клиники, обладая богатым опытом в медицине, используют комплексный подход к оздоровлению человека. Активно применяются рефлексотерапия, фитотерапия, диетология, цигун, экотерапия.

Высокая эффективность терапии

В клинике работают специалисты из Вьетнама. Каждый из них имеет многолетний стаж работы в частных и государственных клиниках. Всесторонне обследуя пациентов с помощью восточных методик и современной диагностической аппаратуры, врачи составляют индивидуальный план лечения не только проявленных заболеваний, но и коррекции скрыто протекающих патологических процессов, которые трудно выявить при клинических обследованиях.

- Человек приходит к нам в клинику с жалобами и болями, а уходит радостным и здоровым. Все дело в том, что я и все мои коллеги в клинике используем комплексный подход: от выявления глубины нарушений функциональных систем организма переходим к выработке терапии, подбору необходимых препаратов и процедур. Затем наступает излечение. Но на этом забота о здоровье не заканчивается. Ключ к долголетию в профилактике. Лучше систематически заботиться о своем здоровье, чем лечить болезни, - уверен основатель клиники «Доктор Тай».

Фото: www.doctortai-krd.com

Внимание к каждому пациенту

Восточная народная медицина смотрит на человека как на определенную часть природы. Явления той среды, в которой мы живем - куда мы включаем и природу, и человека, - понимаются китайской традиционной медициной как соотношение инь и янь, которые являют собой аспекты единой действительности и при этом противоположны. Возникновение любых болезней – это результат своеобразной борьбы, которую ведут защитные силы организма с нарушением, вызвавшим само заболевание.

Выявить недуги человека, ограничившись поверхностным безразличным разговором, просто невозможно.

Стоит отметить, что восточная медицина очень хорошо подходит и для малышей, так как она исповедует бережный подход к человеку.

- Хотелось бы отдельно выделить траволечение, ведь эта разновидность восточной медицины имеет ряд преимуществ. Именно у вьетнамских травников есть свои неповторимые рецепты и различные ингредиенты для изготовления специальных лекарственных сборов. Они направлены на детоксикацию, очищение крови и клеток организма, а также на укрепление иммунитета, - говорит доктор Тхан Ван (Дык) Тай.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! Доктор Тай будет проводить прием ПУЛЬСОВОЙ ДИАГНОСТИКИ всего организма в Краснодаре в конце марта, предварительная запись по телефону 8-918-080-77-22.