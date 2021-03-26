Почему журналист, пересаживаясь в кресло чиновника, начинает топать ножками на проблемную статью

С журналистом происходит странная трансформация, когда он становится чиновником

Почему, когда экс-журналист пересаживается в кресло провинциального чиновника, он тут же начинает топать ножками и требовать немедленно убрать «проблемную» (для его шефа) публикацию.

Почему эти люди моментально забывают о журналистике. Предают ее основные принципы и начинают делать так, чтобы никто из представителей СМИ не дай бог не получил хоть какой-нибудь комментарий и не добрался до их руководителя-чиновника.

Они моментально превращаются в нанофильтры для СМИ, выдавая, как роботы: «без комментариев», «пишите запрос», «ответим через неделю», «я не располагаю информацией», ну и другой набор характерных высказываний, способных вызвать даже у самого терпеливого журналиста приступ ярости. А дозвониться до них - УДАЧА!

Мы почти привыкли, что о нас вспоминают в лучшем случае один раз в год (в день прессы), что вопросы для мэра собирают заранее, что позвонить мэру напрямую почти преступление, а насчет эфира «подумаем», но ведь все наши запросы идут от людей.

Однажды руководитель одной телерадиокорпорации пытался вручить мэру папку с жалобами от населения, со словами: возьмите это боль людская (я стоял рядом). Знаете что мэр ответил?

- Оставьте себе. Здесь в мэрии столько этой боли.

На пресс-конференциях, перед тем, как задать свой вопрос, мы часто говорим, «наши читатели хотят знать»... и здесь важно помнить для кого мы работаем. Быть той гавкающей собакой, которая обращает внимание на себя, точнее, на проблему, требующую безотлагательного решения, особенно, когда от этого зависят человеческие жизни.

И результат куда важнее, чем вопли некоторых пресс-секретарей и их служб!