Помощь предпринимателям и создание эко-сообществ: в Краснодаре назвали лучшие проекты конкурса «Марафон идей» от партии Новые люди

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

«Марафон идей» завершился грандиозным успехом. На протяжении месяца все желающие предлагали свои проекты, пути решения актуальных проблем в регионе. Всего прислано больше 15 тысяч инициатив из 65 регионов страны. Они касались самых разных сфер жизни – начиная от развития транспортной инфраструктуры и заканчивая благоустройством.

Среди тех, кто хочет изменить жизнь вокруг к лучшему, были и жители Краснодарского края. Они прислали больше 300 заявок. У конкурсантов свой уникальный проект, который они прорабатывали не один день. Но у всех единая цель – быть услышанным. Лучшие со всей территории Кубани – их десять — вышли в финал.

В одном зале собрались молодые люди. У всех горящие глаза и неподдельное желание уже сейчас изменить мир вокруг себя. Их большой путь начинается с короткого выступления перед членами жюри. Каждому участнику отводилось полторы минуты. За это время они описывали суть инициативы, а также бюджет, который нужен для ее воплощения.

Сделать лучше для окружающих

Среди победителей в Краснодаре одни мужчины. Так, Алексей Шеховцов из Отрадненского района предложил простую, но полезную идею в сфере благоустройства. Финалист предложил сделать Hollywood в станице Спокойной.

- Это девять букв высотой 4,5 метра, сделанные из специальной фанеры и закрепленные специальной конструкцией, - говорит Алексей Шеховцов. – На это потребуется всего 168 тысяч рублей, но пользу от арт-объекта получит весь Отрадненский район.

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

По словам победителя, это поможет привлечь огромное внимание к станице, как к месту для селфи, отдыху на природе. Это станет новой визитной карточкой поселения.

Еще один проект, получивший поддержку, - центр напольных и настольных игр. Евгений Лымарь предлагает открыть и оборудовать молодежный центр, который создаст отличную базу для образования различных эко-сообществ. Общие интересы, знакомства, доход от совместных тематических соревнований и вечеринок организаторов.

- Что важно, площадку нам могут предоставить администрации, причем безвозмездно, – центр можно открыть в Домах культуры. Все, что требуется, это закупить оборудование, - уточняет Евгений Лымарь.

Вадим Кульков презентовал проект «Твой первый бизнес». Предприниматели – это действующая опора экономики, которые предлагают новые рабочие и внедряют инновации в разные сферы жизни.

- Наш проект заключается в том, что мы помогаем узнать, как делают бизнес с нуля, опираясь на опыт людей, которые уже добились серьезных результатов, - рассказывает Вадим Кульков. - За 3 месяца пройдут обучение 120 человек. Работа проходит в командах, что позволяет перенимать опыт друг у друга и развиваться в разных направлениях.

Все трое победителей получили поддержку от партии «Новые люди». Благодаря этому в ближайшее время все свои задумки они смогут реализовать не только на бумаге, но и в жизни.

Вклад каждого внесут в общее дело

Стоит сказать, что сделать выбор жюри было непросто - победы достойны все финалисты. Один из самых дорогих, но в то же время интересных проектов, представил Александр Кравченко. «Наше прошлое» - парк, в котором собраны историко-археологические объекты. Дольмены, реконструкция меотской хижины, усадьба греческих колонистов. Все это расскажет об истории нашего региона.

- Это может стать местом, куда могут приехать на экскурсию школьники, где могут побывать туристы из других областей, - рассказывает Александр Кравченко. – Конечно, если выбрать участок на побережье, то это дополнительно привлечет внимание к курортам.

Еще одна любопытная идея – создание учебно-волонтерского «Центра тройной пользы». О нем рассказала жительница Горячего Ключа Мария Кожухова.

- Моя идея создать такое место, где будет склад, мастерская и добро-лавка. Мы будем собирать старую одежду, которой будем давать вторую жизнь, - рассказывает о своем проекте финалистка. - Школьники из малоимущих семей смогут бесплатно научиться шить, ремонтировать вещи, пожилые люди, инвалиды и нуждающиеся получат возможность взять себе одежду. Кроме того, из старых вещей мы сможем создавать лежанки и подстилки для животных в городском приюте.

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

Все услышанные проекты партия «Новые люди» возьмет на вооружение и поможет их воплотить в жизнь. Самые сильные и полезные идеи для страны войдут в программу партии.

- Все инициативы, которые мы услышали, не отправятся в ящик. Они будут доработаны и в последующем реализованы, - отметил региональный координатор партии «Новые люди» в ЮФО Сергей Кириченков. - У нас открыто порядка 20 тематических комитетов, где каждый проект будет перерабатываться. Нам важно понять, в чем запросы общества. Их мы и собираемся отразить в итоговой программе.

КСТАТИ

«Новые люди» запускают #ДебатыКандидаты

Это новое политическое реалити-шоу. И, как говорят представители партии, такого формата в России еще не было.

Компетентное жюри отберет 30 конкурсантов. Их поделят на три команды. Каждая из них сможет попасть на различные тренинги и мастер классы. Кроме того, лидеры общественных и политических инициатив выступят в эфире и поборются за 30 миллионов рублей.

Шоу можно будет увидеть на Youtube-канале партии «Новые люди» и в Instagram.

- Площадка Youtube выбрана неслучайно, - говорит региональный координатор партии «Новые люди» в ЮФО Сергей Кириченков. - Телевидение теряют свою популярность, а в интернете – цепкий зритель, который быстро реагирует на все, что происходит, от них оперативнее можно получить обратную связь.

НА ЗАМЕТКУ

Партия «Новые люди» была создана 1 марта 2020 года. Ее председателем является основатель научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев.

В Краснодаре отделение партии появилось в марте 2020 года. На прошедших в сентябре 2020 года выборах депутатов городской думы Краснодара партия «Новые люди» набрала 4,97% голосов.

Штабы партии есть в Сочи, Новороссийске, Ейске и Майкопе. А также в станицах Щербиновская, Отрадная, Каневская.