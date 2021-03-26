Черчесов рассказал, почему сборная России тренируется к матчам отбора ЧМ-2022 в Сочи

Станислав Черчесов. Фото: Александр ГЛУЗ

Сборная России прилетела из Мальты в Сочи. Здесь футболисты будут готовиться к следующему матчу отборочного турнира чемпионата мира-2022. Несмотря на то, что россияне накануне переиграли мальтийцев со счетом 3:1, времени расслабляться нет. Потому спортсмены уже приступили к тренировкам.

Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов объяснил, почему сборная России тренируется к матчам отбора ЧМ-2022 именно в Сочи.

- Зима суровая. Когда планируем сбор, должны заранее знать, куда едем, - сказал Станислав Черчесов на пресс-конференции перед встречей. - Здесь нас всегда принимают хорошо. Тут для нас все знакомо и комфортно.

Фишт, по его словам, тоже знаком, тем более, что поле в хорошем состоянии, играть на нем комфортно.

- Чтобы не тратить лишнее время и не стоять в пробках, решили провести предыгровую на прежнем стадионе, - добавил наставник сборной.

Это, кстати, станет дополнительным бонусом для наших футболистов. Игра Россия — Словения как раз-таки пройдет 27 марта на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

- После Мальты прилетели, выспались. Больше внимания уделили восстановлению. Есть несколько игроков, которые под вопросом, - добавил Станислав Черчесов во время пресс-конференции. - Чуть попозже примем решение по составу, исходя из их состояния.

Стоит сказать, что сборная России, хоть и занесла победу с Мальтой в свою копилку, впереди ее ждет Словения со звездными Облаком и Иличичем и Словакия. И перед ними тревожно. Но главное, чтобы так же тревожно стало самой сборной России.

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