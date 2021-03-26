Куда сходить в Краснодаре на выходных: афиша мероприятий на 27-28 марта

Фото: to-premiera.com

Идем на спектакль с голливудской историей... Когда театры были закрыты из-за пандемии, артисты продолжали репетиции. Всю осень они готовили новинки - художники колдовали в цехах, придумывая яркие костюмы и живописные декорации. Несколько премьер краснодарцы могут увидеть в Музыкальном театре.

Жителей города приглашают на спектакль «Ночь в опере-2. Фабрика грез». Сцена превратится в настоящий Голливуд, а артисты поиграют со стереотипными образами киноиндустрии, исполнив отрывки из четырех сложнейших опер.

- Главные героини – заслуженная артистка Кубани Гюльнара Низамова и заслуженная артистка Кубани Наталья Бызеева, - говорят в Музыкальном театре.

...и смотрим оперетту с индийскими танцами

Если же вам по душе чарующие звуки «восточной» музыки и экзотические индийские танцы, рассказывающие историю любви восточного принца и примадонны Парижского варьете, тогда поспешите купить билеты на оперетту «О, Баядера».

- Мало кто знает, но это постановка готовилась руками 218 артистов и 216 мастеров в течение 8 месяцев, - рассказывают в Музыкальном театре. - Для сценического воплощения оперетты было использовано: 6233 метров тканей, 1600 метров различных труб, 285 килограммов клея.

КОНКРЕТНО

«Ночь в опере-2. Фабрика грез»

3 и 4 апреля в 17:00 12+

«О, Баядера»

17 и 18 апреля в 17:00 12+

Адрес: ул. Красная, 44;

Тел.: 8 (861) 262-49-66

Цена билетов: 450 - 1500 рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Музей Коваленко показывает малевича и других авангардистов

Редкий шанс увидеть коллекцию русского авангарда, которая обычно гастролирует по заграницам. Если вдруг вы не знали, то в фондах краснодарского музея имени Коваленко около 100 работ русских художников- Кандинский, Лентулов, Филонов, Родченко, Рерих, Чекрыгин, Штеренберг, Гаврис, Кринский и другие.

Фото: Краснодарского музея Коваленко.

И, конечно, жемчужина коллекции «Супрематизм» Малевича.Между прочем, это одна из крупнейших региональных коллекций. Увидеть эти шедевры удается далеко не всегда, но сейчас у жителей города есть такая возможность. Выставка «Авангард и русский космизм» работает до 18 апреля. Обязательно возьмите с собой маски – без них не впустят.

Краснодар, ул. Красная, 13.

Для того чтобы посетить экскурсии, необходима предварительная запись с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 по телефону: 8 (861) 268-09-00.

Стоимость билета - 30-150 рублей.