Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 27 марта 2021: режим повышенной готовности на Кубани продлили до 12 апреля

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 27 марта 2021.

В Краснодарском крае число новых случаев коронавирусной инфекции продолжает идти на спад. По последним данным, в регионе 116 зараженных. Среди них: пятеро детей до 18 лет. Всего же с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания ковидом превысило 41,8 тысяч человек. Однако в крае сохраняются все санитарно-эпидемиологические требования – масочный режим, социальная дистанция, дезинфекция.

- Сейчас 76 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, – отметили в минздраве региона. – Всего с начала пандемии 2266 человека в крае скончались от коронавируса. В регионе показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения увеличился до 736,7.

Режим повышенной готовности на Кубани продлили до 12 апреля. Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Документ предписывает людям не игнорировать масочный режим в магазинах, кафе, на вокзалах и других общественных местах.

Социальную дистанцию в 1,5 метра тоже никто не отменял. Хроническим больным и пенсионерам старше 65 лет рекомендовано не нарушать режим самоизоляции.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 27 марта 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 32 новых случая заболевания.

Коронавирус в Анапе 27 марта 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили два человека.

Коронавирус в Сочи 26 марта 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 15 человек.

Коронавирус в Геленджике 26 марта 2021

В Геленджике за последние сутки 6 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 26 марта 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлен 1 инфицированный.

Коронавирус в Ейске 26 марта 2021

В Ейском районе коронавирус ни у кого не подтвердился.