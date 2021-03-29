На Кубани едва не перевернулся школьный автобус с детьми

Фото: прокуратуры Краснодарского края.

Авария произошла утром 29 марта на трассе около станицы Новоминской Каневского района. Как стало известно, школьный автобус с детьми ехал из Ейска в Тимашевск. У ребятни была запланирована экскурсия в местный музей. Но до пункта назначения школьники не добрались из-за ДТП.

- Во время поездки у автобуса лопнуло колесо, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» свидетельница аварии. - Дети, ехавшие в салоне, рассказывали, что услышали хлопок, но подумали, что кто-то из сверстников игрался с пакетом. А уже через секунду автобус стал вилять на дороге.

Водитель из-за технической неполадки, действительно, не смог справиться с управлением. Он съехал с дороги, столкнулся с опорой электрического столба и едва не перевернулся.

В соцсетях появилось видео с места аварии. На кадрах отчетливо видно, что автобус съехал с проезжей части и немного наклонился вбок, однако машина не перевернулась. Дети вылезали на улицу через окна.

Как выяснилось, в автобусе находилось 32 ребенка и трое сопровождающих. Чудом во время аварии никто не пострадал. Тем не менее разбирательства после случившегося организовали в прокуратуре.

- Будут проверены соблюдения законодательства в сфере перевозок пассажиров автомобильным транспортом в связи с произошедшим ДТП, — сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - Результаты проверки поставлены на контроль.

Сейчас прибывшие на место происшествия дополнительные автобусы забрали детей. Всех ребят отвезли в Ейск. Экскурсию решено перенести на другой день.

А В ЭТО ВРЕМЯ

СК подключился к разбирательствам ДТП с участием школьного автобуса

Проверку организовали по поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления СКР по Краснодарскому краю Андрея Маслова.

- По имеющимся данным, автобус «ЖАК» с детьми двигался по трассе «Краснодар-Ейск», - говорят «КП» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - В какой-то момент водитель транспортного средства съехал на обочину дороги, где врезался в опору электрического столба.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.

- Ход и результаты доследственной проверки Андреем Масловым поставлены на контроль, - добавляют в краевом Следкоме.