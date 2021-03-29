Как 24-летний ученый из Краснодара избавил Абинск от опаснейших отходов

Фото: Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО

Разработка Назара Романюка из Краснодара – визитная карточка фестиваля «От Винта!». Она стоит прямо на входе в выставочный павильон. Это огромная установка с кислотной жидкостью внутри. Не заметить огромную колбу нереально. Кажется, что ты попал в лабораторию главного героя сериала «Во все тяжкие». На деле все сложнее.

- Это гибридная мембранная технология переработки стоков, которые содержат в себе тяжелые металлы и кислоту. Мы извлекаем ее, перерабатываем и возвращаем обратно в производство для повторного исполнения. Это технология с нулевым сбросом, – поясняет 24-летний Назар.

Фото: Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО

Его устройство имеет многоступенчатую систему очистки. Она состоит из механического фильтра, диализа и электродиализа. Благодаря этому отходы вновь возвращаются в производство.

- Это отходы первого класса опасности. Их нельзя вылить. Их нужно утилизировать. Мы избавляем предприятие от закупки реагентов и загрязнения среды. Мы возвращаем ценные компоненты в производство. Это дополнительный экономический эффект для предприятия, – добавляет Романюк.

Техническое задание Назар и его команда получили в декабре. Спустя три месяца они уже представили станок. Хотя проект рассчитан на два года.

Фото: Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО

- У нас есть опыт. Мы давно занимаемся мембранами. У завода еще есть стеариновая смазка. От нее надо было избавиться. Мы разработали инновационный фильтр. Он удаляет эту смазку, превращая ее в пенку. Мы убираем ее – и все чисто, – резюмирует Назар.

Разработка уже прошла успешные испытания. Она извлекла 90% кислота. В ближайшее время станок отправится на завод в Абинске.