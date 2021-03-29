Катаракта: поможет только операция

Фото предоставлено пресс-службой клиники « Три-з»

Диагноз «катаракта» кажется пугающим только на первый взгляд. Несмотря на серьезность заболевания, современная медицина может легко и быстро от него избавить: в офтальмологической клинике «Три-З» ежедневно проводят десятки операций по замене помутневшего хрусталика на его искусственный аналог.

Симптомы катаракты часто проявляют себя постепенно и поначалу могут не вызывать тревоги. Но если вам уже больше 45 лет, и вы понимаете, что зрение ухудшилось, перед глазами будто пелена тумана или эффект запотевших очков – стоит записаться на прием к офтальмологу в специализированную клинику.

Промедление чревато риском

Катаракта – это процесс «старения» хрусталика, когда он уплотняется и становится менее прозрачным, чем в молодости. У кого-то болезнь развивается постепенно, у кого-то – за несколько месяцев. Но тянуть и ждать, когда видеть станет совсем невозможно, нельзя. Офтальмологи предупреждают: чем раньше взяться за лечение катаракты, тем проще будет процесс операции и меньше – риск осложнений.

За годы исследований и практики медики сошлись в одном: единственный способ избавиться от катаракты – это хирургическая замена помутневшего естественного хрусталика на искусственный. Благо, сейчас многообразие искусственных интраокулярных линз (ИОЛ) позволяет подобрать оптимальный вариант для любой категории пациентов.

Как выбрать хрусталик?

Монофокальные ИОЛ улучшают зрение на одном из фокусных расстояний – вблизи или вдали. Более прогрессивные мультифокальные позволят практически полностью избавиться от очков и дадут четкую картинку на 2 или 3 фиксированных фокуса. Торические вдобавок помогут пациентам с астигматизмом – когда картинка будто немного двоится. Самыми современными считаются ИОЛ с плавным фокусом: эти хрусталики ближе всего по свойствам к естественному человеческому, а модель EDEN (ЭДЕН) даже способна «наводить» фокус на предметы на расстоянии от 30 см и до бесконечности.

Выбор хрусталика – всегда за врачом и его пациентом. После подробной диагностики зрения хирург рассказывает все о состоянии глаз и дает свои рекомендации. В офтальмологическом центре «Три-З» хирургия катаракты возможна в один день с диагностикой: сама процедура длится в среднем всего около 7 минут, благодаря капельной анестезии пациент не испытывает неприятных ощущений, но находится в полном сознании. После завершения процесса его отправляют в комнату отдыха, затем дают рекомендации по постоперационному уходу и в тот же день отпускают домой.

На следующий день – обязательный прием у врача, и на этом хирургию катаракты можно считать завершенной. Восстановление происходит довольно быстро. В течение месяца необходимо капать назначенные врачом глазные капли, не поднимать вес более 10 кг, исключить пыльные работы. Нельзя также посещать бассейны, сауны, бани, купаться в водоемах, иначе можно занести инфекцию.

Всегда безопасно

Фото предоставлено пресс-службой клиники « Три-з»

В современных условиях «хирургия одного дня» позволяет минимизировать риск заражения COVID-19: все необходимые анализы перед операцией (общий анализ крови, общий анализ мочи, МОР, глюкоза крови, гепатиты B и C, ЭКГ) можно сдать прямо в клинике, здесь же пройти обязательную консультацию ЛОРа и стоматолога. У пациента нет необходимости ходить по разным медучреждениям, сталкиваясь с большим числом людей. С собой в клинику необходимо принести только результаты флюорографии, сделанной не позднее 1 года назад.

Строгие меры санитарной обработки помещений и оборудования действуют в «Три-З» всегда: любая хирургия предполагает соблюдение полной стерильности и отсутствия любых признаков инфекции у пациента. Сейчас за этим следят особенно строго: на входе в клинику пациенты обрабатывают руки антисептиком, им измеряют температуру и выдают средства индивидуальной защиты. Вход в клинику возможен только в масках. При малейших симптомах инфекции пациента просят перенести визит к офтальмологу.

Кабинеты и холлы клиники трижды в день дезинфицируют растворами, которые применяются при вирусных инфекциях, а медоборудование, как и раньше, обрабатывается после каждого пациента.

Записаться на диагностику зрения в «Три-з» и подобрать подходящее время приема можно по телефону 8 (861) 205 68 72.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

ООО «Три-З». Лицензия №ЛО-23-01-014447 от 19.03.2020 г. ОГРН 1032304158193