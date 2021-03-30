Покорила модного модельера, но не понравилась бывшей Тимати

Фото: youtube.com/MORGENSHTERN

- Ах ты, какая. Всех отработала взглядом, молодец, – с этих слов Гоши Карцева, ведущего шоу «Ты – топ-модель», начался кастинг для жительницы Новороссийска. Модельная походка и дерзкий взгляд – 22-летняя Дарья Волкова сразу дала понять, что она пришла на проект за победой.

«Ты – топ-модель» – новый проект на федеральном телеканале. Он должен изменить взгляды людей на профессию манекенщицы. Это реалити-шоу про естественную красоту.

Фото: instagram.com/kova.dariya

Главный приз проекта – 3 миллиона рублей и съемки в рекламной кампании известного немецкого модельера Филиппа Плейна.

Продюсеры шоу получили 12 тысячи заявок от девушек со всей России. После онлайн-прослушиваний они отсеяли сразу несколько тысяч. Остальных пригласили на кастинг в Москву. Он длился четыре дня. Его итоги огласили через месяц – по смс. Дарья Волкова стала одной из 70 финалисток кастинга и поехала в Москву – на финальный отбор. Там девушек на две недели поселили в одном доме. С ними работали психологи. Они объясняли, что предстоит девушкам: жизнь под прицелами камер в режиме 24/7.

- Если честно, я очень взволнована. У меня бабочки в животе. Я готова прыгать, рвать и метать, – говорила девушка за кулисами шоу.

За плечами девушки – профессиональная спортивная карьера. Она – мастер спорта России по художественной гимнастике и стойко отвечала на все вопросы, а их у ведущих хватало.

- У тебя нет пластических операций? Мне кажется, губы, – интересуется бывшая девушка Тимати Анастасия Решетова.

Фото: instagram.com/kova.dariya

- В 18 лет как вколола, – отвечает Дарья, но ее прерывает Решетова.

- А подбородок? – интересуется Анастасия.

- Это все свое, могу дать потрогать, – парирует Волкова.

Проверяет подбородок известный телеведущий Александр Гудков. Он подтверждает: у девушки все свое. Красота – настоящая.

Фото: instagram.com/kova.dariya

- Я говорю тебе: да. У тебя прекрасное тело и классная энергетика. Я убежден, что ты подходишь шоу, – говорит Филипп Плейн, один из четырех ведущих шоу.

Согласен с ним и Александр Гудков.

- Ты очень сильная, а мы ищем еще и личностей, – говорит ведущий.

- Я сама себя сделала такой, – объясняет Дарья. Эта фраза стоит девушке путевки в следующий раунд. Анастасия Решетова и Гоша Карцев убеждены, что сильные люди никогда не говорят об этом.

- Видно, что у тебя есть зажимы, и они будут тебе мешать добиться колоссальных успехов в нашем шоу. Поэтому не в этот раз, – пожимает плечами Решетова, и Волкова покидает шоу.

Фото: instagram.com/kova.dariya

- Насть, ну что за дела? Мы отправляем домой всех красивых девочек, да? Насть, ну не говори, что она тебе не понравилась, – недоумевает Плейн. Ему русская красавица явно пришлась по душе.

- Соу-соу, – пожимает плечами Решетова и вызывает слезы у Волковой.

- Будем работать дальше, – с трудом сдерживает эмоции Дарья. Но обещает, что попробует силы в новом сезоне шоу, даже если состав жюри останется прежним.

Фото: instagram.com/kova.dariya

Кстати, после вылета с ТВ-проекта Дарья Волкова победила на конкурсе «Краса Черноморского Побережья 2021».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это мой каминг-аут»: известная модель призналась, что она - трансгендер

Манекенщица из Краснодара рассказала об этом, пройдя кастинг в популярное шоу (читайте далее).