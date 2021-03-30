Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 30 марта 2021: ученики одной из школ в Туапсинском районе проходят 14-дневную самоизоляцию из-за COVID-19

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 30 марта 2021.

В Краснодарском крае число новых случаев коронавирусной инфекции продолжает идти на спад. По последним данным, в регионе 111 зараженных. Среди них: трое детей до 18 лет. Всего же с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания ковидом превысило 42,1 тыс. человек. Однако в крае сохраняются все санитарно-эпидемиологические требования – масочный режим, социальная дистанция, дезинфекция, режим повышенной готовности продлен до 12 апреля.

- Сейчас 74 пациента находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, – отметили в минздраве региона. – Всего с начала пандемии 2299 человека в крае скончались от коронавируса. В регионе показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения увеличился до 742,7.

Ученики одной из школ в Туапсинском районе проходят 14-дневную самоизоляцию. Они контачили с больным ковидом.

Кроме того, в регионе из-за случаев COVID-19 закрыты 6 классов в 5 школах Геленджика, Сочи, Выселковского, Белореченского и Туапсинского районов. На плановых каникулах находятся свыше 200 тыс. детей. С 29 марта приступили к занятиям более 500 тыс. школьников.

Кроме того, из-за коронавируса закрыт один детский сад в Геленджике, две группы в Горячем Ключе и Туапсинском районе. 370 студентов вузов из-за контакта с заболевшими переведены на дистанционный формат обучения;

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 30 марта 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 33 новых случая заболевания.

Коронавирус в Анапе 30 марта 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили два человека.

Коронавирус в Сочи 30 марта 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 9 человек.

Коронавирус в Геленджике 30 марта 2021

В Геленджике за последние сутки не выявлено заболевших.

Коронавирус в Туапсе 30 марта 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки не выявлено инфицированных.

Коронавирус в Ейске 30 марта 2021

В Ейском районе коронавирус инфекция ни у кого не подтвердилась.